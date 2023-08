Hoorn aan zee: hoe langzaam maar zeker het Hoornse stadsstrand ontstond

Sinds 1 juli worden de badlakens op het Hoornse stadsstrand uitgerold en kan men het strand aan de Westerdijk niet meer wegdenken. Een ruime maand na de opening blikken we terug: want wat is er allemaal gebeurd sinds de eerste plannen in 2008? En wat komt er nog?

Het is 2008 als voor het eerst ter sprake komt dat de Omringdijk aan versterking toe is. Het zijn Horinezen Jan Kollen en Piet Bruijns die in de gemeenteraad een voorstel doen om de dijk te gaan versterken met een vooroever, in plaats van voor de traditionele manier van ophogen te kiezen. Ze zetten de voordelen van een toekomstig 'stadsstrand' uitgebreid op een rij. Euforie overheerst, als iedereen achter het plan blijkt te staan. Een paar jaar verstrijkt, maar het plan ligt er nog steeds. Een stadsstrand van een kilometer lang, aan de Westerdijk, in de galgenbocht. Toenmalig wethouder Aart Ruppert, ziet 'Hoorn aan zee' al helemaal voor zich. Maar wanneer het er moet komen? De peilen zijn gericht op 2016. Bekijk hier de reportage van NH van april 2013, over de eerste plannen:

Maar er zijn ook zorgen. Van omwonenden van de sterflats aan de dijk bijvoorbeeld, die vrezen voor stank en lawaai van de auto's van de badgasten. Het is dan al het gesprek van de dag. "Goed voor Hoorn, het gezicht naar het water toe", zegt toenmalig burgemeester Onno van Velthuizen in 2015 tegen NH. "We gaan het grootste stadsstrand van Nederland bouwen. Natuurlijk kan ik mij iets bij de bezwaren voorstellen, dat moeten we zo goed mogelijk regelen. Mensen zijn welwillend en er zijn oplossingen denkbaar hoe we dat gaan doen." Nieuwe schetsen stadsstrand Hoorn De plannen laten op zich wachten. Maar in mei 2019 gaat het balletje dan toch echt rollen. Er komen nieuwe schetsen op tafel. Zo'n driehonderd inwoners komen naar Schouwburg Het Park om ze te bekijken. Tijdens de hete zomer filosofeert men al vanaf het kleine stukje zandstrand dat er op dat moment ligt. Na de zomer wordt er dan eindelijk begonnen met het opspuiten van zand vanuit het Markermeer. Een ongekende hoeveelheid van 3 miljoen kuub, ter grootte van de Johan Cruijff Arena. En dat gebeurt allemaal vanaf het water:

De aanleg wordt gedaan door de Alliantie Markermeerdijken en duurt pakweg 2,5 jaar. Daarna is de gemeente Hoorn aan zet om het strand in te richten, wat nog een jaar in beslag neemt. In het voorjaar van 2020 beginnen de contouren van het strand dan echt zichtbaar te worden. De eerste badgasten zijn honden Nola en Benthe, zij worden dagelijks door de Alliantie ingezet om te voorkomen dat er vogels gaan broeden, want dan zouden de werkzaamheden stil kunnen vallen. Wachten op het zakkende zand In totaal worden er drie zandlagen opgespoten, waarvan de laatste in voorjaar 2021. Dan moet het zand nog een jaar rusten om goed in te klinken. Maar de werkzaamheden liggen op schema en dus wordt er eind vorig jaar gestart met inrichten. Er komt een fitnesspark, bedacht samen met inwoners. Een foodtruck, een groot speelschip, wandel- en fietspaden en een toiletgebouw. Vlak voor de opening van het eerste deel stadsstrand, wordt er nog keihard gewerkt. Dan is het echt zo ver: vrijdagmiddag 30 juni mogen omwonenden als allereerste voet zetten voor een rondleiding. De dag erna is het eerste deel, in totaal zo'n 400 meter strand, voor iedereen toegankelijk. En dat laten ze zich in Hoorn geen twee keer zeggen. Aan het einde van die week, dient de eerste mooie zonnige dag zich aan:

Maar het zomerse weer is van korte duur. De zon wordt verruild voor veel neerslag. Toch ziet gemeente Hoorn dat er in de eerste maand veel gebruik van het strand is gemaakt. "We zijn erg blij met het enthousiaste ontvangst van het stadsstrand", zegt woordvoerder Tamara van Rompay. Exacte bezoekerscijfers zijn er niet, maar veel bezoekers maken er gebruik van. "Kinderen die het speelschip intensief gebruiken, sporters die hun weg weten te vinden naar het fitnessplein en mensen die gebruik maken van de openlucht yoga en meditatiecirkel." Wat bij veel bezoekers niet helemaal duidelijk was, is dat er geen honden op het zandstrand mogen komen. "Daarvoor zijn extra borden neergezet." Wel laat iedereen tot nu toe het strand netjes achter. En voor wie zijn zonnebrand vergeten is, er staan sinds deze week ook zonnebranddispensers.

Zonnebranddispensers op het Hoornse stadsstrand - aangeleverd

Massaal met de fiets Ook hebben mensen massaal gehoor gegeven aan de oproep om met de fiets te komen. Want door de hitte van dit voorjaar was het gras van de autoparkeerplaatsen nog niet gegroeid. Na de zomer bekijkt de gemeente wanneer de parkeerplekken wel gebruikt kunnen gaan worden. Vooralsnog is er volgens de woordvoerder voldoende parkeergelegenheid buiten het staddsstrand. "Fijn voor de bezoekers en voor de bewoners in de omliggende wijken, waar enige angst was voor overlast in de wijk." Nu is het wachten op het tweede deel van het strand, waar ook nog een strandpaviljoen komt, een botensteiger en drie toegangsbruggen om vanaf de dijk op het strand te komen. Liggend vanaf het strand zijn de werkzaamheden al zichtbaar. Dat deel moet volgend jaar klaar zijn. Wil je alle verhalen rondom het stadsstrand teruglezen? Kijk dan op deze pagina.

Irene in het water met kleindochter Maxime (2) - NH Media / Chantal Bos