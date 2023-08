Politie krijgt steeds vaker meldingen van gestolen spullen door opsporing-tags

De Amsterdamse politie krijgt steeds vaker meldingen binnen van bedrijven en mensen die weten waar hun gestolen spullen zijn. Dat komt omdat steeds meer mensen tags aan apparaten hangen. Soms is de politie hier blij mee. Zo leverde een melding vorige week nog een dikke buit op in Amsterdam-Zuidoost. Maar er zijn wel een paar voorwaarden voor de politie om in actie te komen.

"We worden inderdaad meerdere keren gebeld door mensen die hun tag in beweging zien. Kan een fiets zijn, een koffer, een camera", vertelt Marcel Baas van de politie Amsterdam. Hij vertelt dat de politie er zeker niet op tegen is, maar dat een melding niet altijd een reden is om meteen in actie te komen: "Als een tag in beweging is, is het voor ons makkelijker dan wanneer hij niet in beweging is. Amsterdam is een grote stad, overal staan flatgebouwen. Hoe moet ik dan weten in welke woning het voorwerp zich bevindt?", legt Baas uit.

"Kijk hoe de situatie is en geef dat eventueel aan ons door" Marcel Baas, politie Amsterdam

Als de tag niet beweegt, wil de politie dat mensen zelf eerst een kijkje nemen om de situatie in te schatten. "Ga alleen kijken, doe niks. Kijk hoe de situatie is en geef dat eventueel aan ons door", zegt hij. Niet alleen particulieren, ook steeds meer bedrijven houden zich bezig met de opsporing van gestolen spullen. Zo ontwikkelde Jan Aarninkhoff een opsporingsapparaatje, genaamd Loqater, dat in elektrische fietsen wordt verwerkt. Fietsenbezitters betalen daarvoor in een abonnementsvorm. "We deden het al voor scooters en motoren, maar we zijn ons steeds meer gaan richten op fietsen. We werken nu samen met 600 à 700 fietsenzaken in Nederland", vertelt hij. Aarninkhoff bedacht niet alleen een tag, maar richtte ook een meldkamer in waar gespecialiseerde mensen zich bezighouden met de opsporing. "Boeven vangen doet de politie, maar wij maken het zodanig makkelijk dat we alleen nog de politie hoeven te bellen."

Geen garantie Of mensen zelf een tag gebruiken of die door een bedrijf laten plaatsen, zowel de politie als tussenbedrijven zeggen dat het belangrijk is voor de opsporing om eerst aangifte te doen. Tags zijn trouwens niet altijd een garantie voor de terugkeer van de gestolen spullen, vertelt Baas. Het kan namelijk ook zo zijn dat iemand de fiets mét tag van de dief heeft gekocht. "Als iemand te goeder trouw en voor een normale prijs een fiets heeft gekocht, is die man de nieuwe eigenaar."

