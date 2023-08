Restaurant Le Garage van wijlen tv-kok Joop Braakhekke failliet

Restaurant Le Garage in Amsterdam-Zuid is failliet verklaard. De zaak opende in 1990 de deuren in de Ruysdaelstraat onder leiding van de overleden kok en tv-persoonlijkheid Joop Braakhekke.

Op de website van Le Garage staat dat het restaurant vanwege de vakantieperiode is gesloten, maar in het faillissementsregister staat dat gisteren het faillissement over de zaak is uitgesproken.

Wat ten grondslag ligt aan het faillissement is nog onduidelijk. Curator Karien van Boekel zegt tegen Quote daarover nog niets te kunnen zeggen. "Helaas, het standaard antwoord van een curator in de eerste twee dagen. We zijn nog bezig met het achterhalen van de oorzaken, maar zullen altijd kijken naar de mogelijkheden van een doorstart."

Coronasteun

Belangenvereniging MKB Amsterdam en Koninklijke Horeca Nederland meldden eind vorige maand dat meerdere ondernemers kopje onder dreigen te gaan doordat ze de ontvangen coronasteun nu echt dienen terug te betalen. Of dat ook dit restaurant de das om doet, is nog niet te zeggen.

Joop Braakhekke overleed op 8 december 2016 aan de gevolgen van alvleesklierkanker. AT5 was door de jaren heen veelvuldig bij Le Garage op bezoek. De laatste keer was in 2020, toen het restaurant vanwege corona noodgedwongen overging op afhaalmaaltijden.