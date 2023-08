De 15-jarige jongen was sinds zondagavond 20.00 uur spoorloos. Sindsdien had niemand meer iets van hem gehoord. De politie maakte zich daarom ' ernstige zorgen over de jongen'.





Maar een woordvoerder van de politie zegt nu tegen NH dat hij in 'goede gezondheid teruggevonden is'. "Hij is onder de vleugels van zijn familie onthaald."