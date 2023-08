Vluchtelingen in de watten gelegd op asielboot tijdens wekelijks beauty-uurtje

De dames op de Galaxyboot, een asielboot in Amsterdam, krijgen sinds drie weken de mogelijkheid om zich even te laten verwennen. Er wordt wekelijks op woensdagochtend een beauty-uurtje georganiseerd op de boot. In dit uurtje genieten de dames van handmassages, scrubs en gezichtsmaskers en daarna lopen ze met versgelakte nagels de deur uit.

De dames genieten duidelijk van het verwenuurtje en hebben een glimlach van oor tot oor. Omdat ze het niet altijd even makkelijk hebben op de opvangboot, zijn ze nu erg dankbaar voor dit wekelijkse momentje.

Vrouwen onder elkaar

Pim Sonnenberg geeft doorgaans Nederlandse les op de boot, maar vindt het erg leuk om te assisteren bij het beauty-uurtje. "Toen mijn moeder in een verzorgingstehuis zat, merk ik dat ze zich minder vrouw voelde. Op een dag maakte ik haar op en lakte haar nagels en mijn moeder fleurde daar helemaal van op. Daarom doe ik dit graag".

De dames komen vaak uit een land in oorlog en zijn wel toe aan wat vrouwelijke verzorging zegt coördinator Charissa Bruyning. "Deze dames met allemaal verschillende culturen zijn alleen maar op de boot en het is lekker om er even uit te zijn zonder man en kinderen. Vrouwen onder elkaar, even me time."

Razend populair

Het beauty-uurtje is razend populair op de boot. "Het is echt mond-tot-mondreclame, de eerste week was het heel rustig, en je merkt dat het iedere week drukker wordt", vertelt Bruyning. Wel zit de organisatie daarom enorm verlegen om extra nagellak, aceton, verdunningsmiddel en misschien zelfs handcrème of scrubs. Dus mocht er iemand zijn die wat spullen wil doneren, neem dan vooral contact op met de organisatie.