AZ-coach Jansen ziet perspectief voor verdediger Bazoer en dubt over invulling rechts voorin: "Diversiteit"

Het Europese seizoen gaat weer beginnen voor AZ. De Alkmaarders nemen het morgenavond op tegen Santa Coloma uit Andorra in de derde voorronde van de Conference League. "Onze voorbereiding ziet er hetzelfde uit als tegen West Ham United of Lazio Roma", liet trainer Pascal Jansen vlak voor vertrek weten.

Zonder de geblesseerde spelers Myron van Brederode, Wouter Goes, Tiago Dantas, Lewis Schouten, Mees de Wit en Bruno Martins Indi vertrok AZ woensdagmiddag van Schiphol-Oost. Na een korte vliegreis naar het Spaanse Lleida moet de selectie nog drie uurtjes met de bus voordat het aankomt in Andorra.

AZ kende een uitstekende voorbereiding. Vier keer winst en tweemaal gelijk zijn prima statistieken voor de nummer vier van vorig seizoen. Trainer Pascal Jansen wisselde elke wedstrijd in zijn samenstelling en hij laat weten er ook nog niet helemaal uit te zijn. Het meest dubt de oefenmeester nog over de positie rechts voorin. "Dat heeft te maken met de diversiteit van het elftal." Grootste kanshebbers voor de plek van rechtsbuiten zijn: Jens Odgaard, Mayckel Lahdo en Ernest Poku.

Bazoer

Naast de resultaten kan Jansen ook zeer tevreden zijn over de voorbereiding van Riechedly Bazoer. De middenvelder annex verdediger liet eerder deze zomer nog weten te willen vertrekken, maar maakte de afgelopen weken veel minuten in het centrum achterin. "Het perspectief voor Bazoer is veranderd." En dat is best opvallend, aangezien AZ de 26-jarige oud-Ajacied een jaar geleden enkel en alleen aantrok voor het middenveld.

