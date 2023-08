Dwaalgast Nicolien Mizee heeft ruimtelijke dyslexie: "Verdwaal nog in m'n eigen stad"

De Haarlemse auteur Nicolien Mizee schrijft boeken, brievenbundels en krantencolumns. Een vrouw van de wereld dus, maar Mizee raakt altijd hopeloos verdwaald, waar ze ook is. In haar nieuwe boek Dwaalgast vertelt ze meer over haar stoornis: ruimtelijke dyslexie en beschrijft ze een wandeling die niet kan mislukken.

Mizee kan straten en gebouwen niet goed herkennen. "Zonder TomTom of Google Maps ben ik verloren, zelfs in mijn eigen stad Haarlem. Vanuit huis kan ik maar twee plekken vinden: het station en het gebouw waar V&D zat. En zelfs dan gaat het soms nog fout. Dan kan ik echt huilen van woede en ergernis."

De officiële benaming van die aandoening is Developmental Topographical Disorientation, kortweg DTD. Schrijfster Nicolien Mizee (1965) heeft er al haar hele leven last van, zonder dat te weten. "Ik had er zelf tot een jaar geleden nog nooit van gehoord. Een vrouw die ik tijdens vrijwilligerswerk ontmoette, had er net een artikel over gelezen. Ik herkende mijn problemen direct als DTD. Ik heb gehuild van geluk toen bleek dat het een echte aandoening is."

Ruimtelijke dyslexie is lastig uit te leggen aan de buitenwereld, zegt Mizee. "De aandoening zelf is natuurlijk vervelend, maar je hebt nog meer last van het onbegrip. Je voelt je zo dom. Ik kom goed uit mijn woorden, maar ik heb het eigenlijk nooit goed aan iemand kunnen uitleggen."

De Haarlemse vond altijd wel ezelsbruggetjes om alsnog op de plek van bestemming te komen. "Ik had altijd stadsplattegronden bij me. Maar ik herken straten en gebouwen vaak niet, je bent echt altijd in de jungle. Er ging echt een wereld voor me open toen de TomTom kwam en later Google Maps en andere apps. Dat helpt enorm."

Reddende baron

Een wandeling is voor Mizee een uitdaging. "Ik ga nooit alleen wandelen. Dat heb ik één keer gedaan in de duinen, omdat de route zo goed zou zijn aangegeven. Ik had blijkbaar een afslag gemist en liep te dwalen tot het begon te schemeren. Een man die met zijn honden liep, bracht me terug bij de auto. Het bleek ook nog een baron te zijn."

Toch beschrijft de auteur in het boek Dwaalgast een wandeling die niet kan mislukken. "Ik maakte het op verzoek van de uitgever, die een serie van dit soort wandelboekjes heeft. De mijne is heel simpel: de Zuidpier in IJmuiden. Een heel stuk rechtdoor tot het einde van de pier en dan dezelfde weg weer terug. Je kunt niet verkeerd lopen, want dan val je in het water. Je ziet er vogels, zeehonden en een doodenkele keer een bultrug."

Kennemermeer

In de buurt van de pier ligt het Kennemermeer. Een favoriete plek van Mizee: "Projectontwikkelaars wilden daar een bungalowpark bouwen. Er is wat graafwerk gedaan, maar de bungalows kwamen niet van de grond. De natuur daarentegen wel! Je ziet er bijzondere vogels en in de lente duizenden orchideeën. Dan liggen er allemaal mensen op hun buik naar bloemetjes te turen."

Met een lach besluit Nicolien Mizee: "Je kunt zelfs om het meertje heen lopen. Nou ja: ik niet in mijn eentje natuurlijk, want dan verdwaal ik alsnog."