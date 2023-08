Dit kun je aankomend weekend beleven in de IJmond

Ook de komende dagen staan er weer verschillende activiteiten gepland in de IJmond. Van diverse voetbalwedstrijden tot muzikale optredens. We hebben vier tips op een rij gezet.

Tip 1: Heemskerk Cup: internationaal voetbaltoernooi

Dit weekend staat Heemskerk in het teken van voetbalglorie, met de 23e editie van de Heemskerk Cup. Tijdens dit tweedaagse toernooi kun je genieten van uiteenlopende voetbalwedstrijden.

Datum: zaterdag 12 en zondag 13 augustus

Tijd: zie de website voor het gehele programma

Locatie: Sportpark ODIN'59, Heemskerk

Tip 2: The Sessioneers bij café Het Boegbeeld: Ierse en Schotse folk

Voor liefhebbers van folkklanken is er een avond vol muziek in café Het Boegbeeld. The Sessioneers nemen je mee op een muzikale reis vol Ierse en Schotse folk.

Datum: zaterdag 12 augustus

Tijd: 20.30 uur

Locatie: Zwaanstraat 6, Wijk aan Zee

Tip 3: Kofferbakmarkt Wijk aan Zee: tweedehands schatten

Komende zondag vindt in Wijk aan Zee de kofferbakmarkt plaats, waar je kunt rondsnuffelen tussen tweedehands schatten en verrassende vondsten.

Datum: zondag 13 augustus

Tijd: van 8.00 uur tot 16.00 uur

Locatie: Dorpsweide, Wijk aan Zee

Tip 4: Men in Blues: muziekoptreden in cultureel eetcafé Camille

Men In Blues treedt dit weekend op in cultureel eetcafé Camille. Hun muziekstijl varieert van intieme slaapliedjes tot meeslepende Telecaster-klanken.

Datum: zondag 13 augustus

Tijd: 15.00 uur

Locatie: Kerkstraat 37, Beverwijk