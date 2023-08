Fietser overleden na aanrijding met busje in Blokker

Aan de Westerblokker in Blokker heeft vanmiddag een ernstig ongeluk plaatsgevonden. Een fietser is hierbij overleden, laat een politiewoordvoerder weten.

Door nog onbekende oorzaak kwamen vanmiddag rond 14.00 uur een busje en fietser met elkaar in botsing. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de fietser als gevolg van dit ongeluk is overleden. De bestuurder van het busje raakte met onbekend letsel gewond.



Een woordvoerder van de politie laat weten dat er een onderzoek is gestart naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.