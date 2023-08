Jong en oud steken handen uit de mouwen voor een schoon strand: "Hele zinvolle actie"

Share to Nextdoor

Snoeppapiertjes, sigarettenpeuken, stukjes van visnetten en nog veel meer: tientallen vrijwilligers zetten zich in om de stranden zo veel mogelijk afvalvrij te maken tijdens de Boskalis Beach Cleanup Tour. In twee weken wordt élk stukje Noordzeekust aangepakt, en gister was het strand tussen Petten en Callantsoog, een stuk van zeven kilometer, aan de beurt.

Boskalis Beach Cleanup Tour - NH Media / Kelly Blok

De Boskalis Beach Cleanup Tour is alweer over de helft en ook dit jaar blijkt maar weer dat deze opruimactie nog steeds hard nodig is. Alleen al langs de Noordzeekust van de Waddeneilanden werd al 1.586 kilo afval opgeruimd, waaronder 1285 peuken. "We vinden nog steeds hartstikke veel afval op het strand", vertelt Ewout van Galen van Stichting De Noordzee dan ook, "Ongeveer 282 stuks afval op 100 meter strand en dat is natuurlijk veel te veel." Vandaag wordt het strand tussen Petten en Callantsoog weer eens flink onder handen genomen door bijna vijftig vrijwilligers. Een groot deel van deze harde werkers komt uit de Noordkop, maar deze cleanup trekt ook mensen van buitenaf aan die hun steentje willen bijdragen. 'Werkt meditatief' Zo ook Maarten met zijn hond Job. Zij zijn helemaal vanuit Almere gekomen om vandaag mee te helpen aan de cleanup. "Het leek mij heel erg leuk en heel erg goed om te doen en het is gewoon heel gezellig. Het werkt ook wel meditatief. Ik heb wat zakjes, wat dopjes gevonden en vooral veel plastic. Ik vind het een super initiatief en nog leuk om te doen ook." Voor Maarten was het een geslaagde dag en nu jeuken zijn handen ook om in Almere aan de slag te gaan. "Ik loop vaak met de hond, ook in het bos enzo, en wil dus eigenlijk ook zo'n stok hebben. Ik loop er dan toch al, en dan kan ik net zo goed ook daar afval meenemen." Tekst gaat door onder de foto

Maarten en hond Job - NH Media / Kelly Blok

'Maak eigen stukkie strand schoon' Voor Sita, die dit jaar voor het eerst meedoet aan de cleanup, was het vanochtend een stuk minder lang rijden, want komt uit Schagen. "Ik las het op Facebook en heb mij ingeschreven. Ik maak mijn eigen stukkie strand schoon. Het strand moet schoner, ik kan niet begrijpen waarom mensen hun afval niet mee naar huis nemen. Je ziet ook wel veel aangespoelde spullen. Maar ik heb ook al behoorlijk wat peuken", vertelt Sita. Sita haar boodschap voor alle strandgangers: "Neem je rotzooi mee naar huis of gooi het in de vuilnisbak." Tekst gaat door onder de foto

Sita ruimt het afval op het strand tussen Petten en Callantsoog op - NH Media / Kelly Blok

'Nuttig bezig' Vriendinnen Josine en Marylou uit Schagen doen dit jaar ook voor het eerst mee aan de cleanup. "Omdat ik het een hele zinvolle actie vind. Je bent lekker buiten en nuttig bezig, want het is goed dat mensen zich er bewust van zijn dat het strand schoon moet zijn. Zo draag je je steentje bij. En je voelt echt een bepaalde saamhorigheid. Mensen die bewust met het milieu bezig zijn." Tekst gaat door onder de foto

Vriendinnen Josine en Marylou ruimen het afval op het strand tussen Petten en Callantsoog op - NH Media / Kelly Blok

Ewout van Galen kijkt wederom met een trots gevoel naar de tientallen vrijwillgers die vandaag weer op het strand aan het werk zijn. "Het zijn hele gedreven mensen die echt willen helpen om het strand schoon te krijgen", stelt hij dan ook. "Dit doet me dus heel erg goed."