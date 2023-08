Blauwalg bedreigt zwemmers Toolenburgerplas, Grote Strand nog veilig

Nu het zomerse weer eindelijk terug is, willen veel Hoofddorpers vandaag ongetwijfeld een duik nemen in Recreatieplas Toolenburg. Maar pas op: dat kan niet overal. Voor het Grote Strand is alleen nog een waarschuwing afgegeven, maar voor de Speelvijver (of Spartelvijver) bij Vinkenburg geldt in verband met blauwalg een negatief zwemadvies.

Blauwalg: vermijden en afspoelen

Blauwalg is een bacterie die in principe altijd aanwezig is in het water, maar zich snel vermenigvuldigt bij warm weer. Als er te veel blauwalg in natuurwater zit ontstaan groen-blauwe plakkaten op het water. Hier komt een vieze geur vanaf. Mensen die in aanraking zijn gekomen met blauwalg kunnen last krijgen van irritaties aan de ogen of huid. Ook treden vaak klachten als hoofdpijn en maag- en darmklachten op. In aanraking geweest met blauwalg? Spoel je dan goed af onder de douche.