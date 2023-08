'Drie personen in Noord-Scharwoude opgepakt in internationaal drugsonderzoek'

In een internationaal politieonderzoek zijn drie personen in Noord-Scharwoude opgepakt, zo meldt De Telegraaf. Er werden grote hoeveelheden drugs en vuurwapens gevonden. Het drietal zou onderdeel uitmaken van een grote criminele organisatie aan de Spaanse Costa del Sol.

Spaanse politie

Het onderzoek maakte onderdeel uit van een grote internationale politieoperatie. Daarbij zijn in totaal meer dan twintig personen Ierland, Noorwegen, Spanje en Nederland gearresteerd. Drie van hen dus in Noord-Scharwoude. In tien huizen werd onder meer 320 kilo marihuana, 70 kilo hasj, twee kilo MDMA, meerdere vuurwapens en honderdduizenden euro's aan contanten gevonden. De grote vondst wordt door de Spaanse politie tegenover De Telegraaf bevestigd. De Nederlandse politie kon tegenover NH vooralsnog niks bevestigen. Een speciaal Europees team, genaamd EMPACT, waar Europese landen bij zijn aangesloten, werken nauw samen om internationale dreigingen aan te pakken. Na onderzoek door Europese rechercheurs werd ontdekt dat de organisatie eveneens van plan was aanzienlijke hoeveelheden drugs te smokkelen naar Noord-Scharwoude. Tekst loopt door onder tweet.

Onder meer Europol (de EU-instelling die bezig is met het bestrijden van internationale criminaliteit) en de Spaanse politie trokken bij hun Nederlandse collega's aan de bel. Die troffen de drie personen in het Noord-Hollandse dorp aan, samen met een grote hoeveelheid drugs en vuurwapens. Ook tientallen versleutelde telefoons en 150 telefoonkaarten werden in beslag genomen. Of de verdachten daar ook wonen, is onbekend. De personen worden ervan verdacht deel uit te maken van een nog grotere bende, actief aan de Costa del Sol. Vanuit die uitvalsbasis werd veel drugs gesmokkeld richting Noord-Europa. Het is het politieteam zes keer gelukt om drugstransporten van de criminele organisatie te onderscheppen.