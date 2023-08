Geen trouwboekje voor bruidsparen die elkaar het jawoord op Texel geven

Ja ik wil! Dat zeggen bruidsparen tegen elkaar als ze door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt worden verbonden. Texel is inmiddels een populair eiland om elkaar het jawoord te geven. En als de huwelijksinzegening heeft plaatsgevonden, overhandigt de ambtenaar meestal het trouwboekje. Maar op Texel gebeurde dat een aantal weken niet. Oorzaak: het trouwboekje was niet meer voorradig.

Wel ringen maar geen trouwboekje voor bruidsparen op Texel. - NH Nieuws/Edo Kooiman

De gemeente Texel moet met schaamrood op de kaken eerlijk bekennen dat het een verkeerde inschatting is geweest. Menig trouwambtenaar heeft na de speech aan het bruidspaar moeten aangeven: 'Sorry de trouwboekjes zijn op. Het wordt u nagestuurd!' Maar hoe kan dat dan? Burgemeester en wethouders van Texel geeft aan dat de boekjes in juni dit jaar te laat zijn besteld. Bovendien kon de drukkerij de boekjes niet van de ene op de andere dag leveren. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de voorraad niet toereikend was om de bruidsparen van een prachtig Texels trouwboekje te voorzien. Veel bruidsparen stellen maanden of soms zelfs jaren tevoren de trouwdatum vast. Alles wordt in het werk gesteld om de trouwdag optimaal voor te bereiden. Er zijn op het eiland zelfs organisatiebureaus die voor de echtparen alles tot in de puntjes regelen. Want niet iedereen die op Texel trouwt, komt van het eiland. Sterker, de meeste bruidsparen komen van de vaste wal en vinden het prachtig om op het eiland in het echt verbonden te worden. Tekst gaat door onder de foto.

Vele romantische plekjes op Texel om te trouwen, zoals hier op het strand. - NH Nieuws/Edo Kooiman