"Direct gevaar voor volksgezondheid", Purmerendse kaasmakerij gesloten na inspectie

Een kaasmakerij uit Purmerend is afgelopen donderdag gesloten en beboet na een inspectie van verschillende instellingen, waaronder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de gemeente. De hygiëne was er niet op orde, wat 'een direct gevaar voor de volksgezondheid oplevert'. Ook werd er illegale bewoning ontdekt. De instanties willen niet kwijt om welk bedrijf het gaat.

De inspectie werd gedaan naar aanleiding van meldingen van geuroverlast. Eenmaal binnen bleek de hygiëne slecht. Zo was de gebruikte apparatuur vies en werd er schimmel, afval en vliegen gevonden. Ook waren er meer gasflessen in het pand dan toegestaan en was de brandveiligheid niet op orde. De instanties doen nog onderzoek naar de afvoer van afvalwater, 'omdat een verkeerde manier van afvoeren kan leiden tot het opstoppen van het riool'.

Zoals op de foto te zien is, werd er ook geslapen in het pand, wat niet is toegestaan. Bovendien gebeurde dat in slechte omstandigheden: er lagen matrassen op de grond, het was warm en ook daar was het vies.

Boete en nieuwe inspectie

De gemeente Purmerend treedt op tegen de illegale bewoning en de NVWA deelt een boete uit aan het bedrijf. Op het moment dat het bedrijf de hygiëne weer op orde heeft kan het een nieuwe inspectie aanvragen bij de autoriteit. De producten van het bedrijf – voornamelijk in Duitsland verhandeld - worden teruggeroepen. De NVWA ziet daarop toe.

NH vroeg na bij de NVWA waarom de naam van het bedrijf niet genoemd kan worden. "We willen transparant zijn, maar wel binnen de grenzen van de wet", laat een woordvoerder weten. Bij bijvoorbeeld sluitingen van restaurants wordt het wel bekendgemaakt, maar in deze gevallen gaat de privacy voor transparantie. Ook over de hoogte van de boete kan de woordvoerder geen mededelingen doen.