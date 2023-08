Antwoorden voor omwonenden: Den Helder organiseert bijeenkomsten na fatale schietpartij

De gemeente Den Helder organiseert op donderdag twee inloopmomenten voor omwonenden van de schietpartij bij café De Bierbron afgelopen zaterdag. De bijeenkomsten zijn in het stadhuis. Tijdens deze momenten kunnen buurtbewoners in gesprek gaan en vragen stellen aan de hulpdiensten. Ook Slachtofferhulp is aanwezig.

Het ging afgelopen zaterdag vreselijk mis bij het café aan de Bassingracht in Den Helder. Daar was rond middernacht een schietpartij waarbij drie gewonden vielen, waarvan twee zwaargewond. Eén van hen overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De ander is inmiddels buiten levensgevaar.

De vermoedelijke schutter is inmiddels ook gepakt. De 26-jarige man meldde zich gisteren bij de politie.

Veel buurtbewoners waren niet verrast dat dit juist rond café De Bierbron is gebeurd. Het 'moest en zou een keer gebeuren', zei een buurtbewoner een dag later tegen NH. De gemeente had de vergunning voor het café al ingetrokken, vrijdagavond was de laatste avond dat het open was. In het verleden is de kroeg ook al eens gesloten op last van de burgemeester.

Emoties

De gemeente schrijft in een persbericht dat veel buurtbewoners getuige waren van de schietpartij. "Het incident leidde tot veel emoties en bezorgdheid bij omwonenden. De gemeente begrijpt dat sommige mensen daarom de behoefte hebben om over de gebeurtenis te praten."

Daarom is besloten om op donderdag 10 augustus twee inloopmomenten te organiseren: een van 15.00 uur tot 16.30 uur en een van 18.00 uur tot 19.30 uur. Allebei de bijeenkomsten zijn in het stadhuis. Bij de inloopmomenten zijn vertegenwoordigers van de politie, Slachtofferhulp en de gemeente aanwezig om in gesprek te gaan en vragen aan te stellen.

Visbuurtweek

De gemeente laat weten dat de Visbuurtweek 'als vanouds doorgaat'. "Daarover is de gemeente in goed overleg met de organisatie."