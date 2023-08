Heemskerkse filmmaker presenteert zijn nieuwste film gebaseerd op een persoonlijke ervaring

De film 'True Colors' van de filmmaker Charles Dekker uit Heemskerk is sinds het begin van deze maand voor het grote publiek online beschikbaar. Ook is het ingezonden naar diverse filmfestivals. Eerder introduceerde Dekker de film in Filmhuis Heemskerk. 'True Colors' draait om één duidelijke boodschap: rijd nooit door na een ongeluk.

Charles Dekker - Dekker

Sinds 2017 is Charles Dekker actief als filmmaker, maar pas sinds 2020 heeft hij er zijn fulltime beroep van gemaakt. Vanwege de coronamaatregelen werd zijn werk als behandelaar van mensen met rugklachten stilgelegd. Op dat kruispunt stelde hij zichzelf de keuze: zijn passie volgen of doorgaan met de praktijk. Hij koos voor het eerste. Zonder een formele filmopleiding heeft Dekker zichzelf veel nieuwe technieken aangeleerd via YouTube en heeft hij diverse cursussen gevolgd, waaronder recentelijk de cursus scenario schrijven. NH stelde de Heemskerkse filmmaker vijf vragen over zijn nieuwste film 'True Colors' die deze maand online beschikbaar werd gesteld voor het grote publiek: Wat was de inspiratie achter de film 'True Colors'? "Als vader van een dochter begon ik na te denken over mijn eigen jeugd. Toen ik negen jaar oud was, maakte ik een ongeluk mee waarbij ik werd aangereden door een auto. Terwijl ik onder de auto lag met diverse beenbreuken, kwam de bestuurder naar me toe en zei: 'Dan had je maar beter moeten uitkijken.' Hij stapte in de auto en reed weer door. Deze herinnering kwam plotseling terug en ik dacht: dit is een interessant thema voor een film. Zo begon ik verder te denken." Waarom vond je het belangrijk om dit verhaal te vertellen? "Het draait om de boodschap: rijd nooit door na een ongeluk. Dit kan moreel gezien niet. Veel mensen zeggen na het zien van de film dat ze iets soortgelijks als ik hebben meegemaakt. Blijkbaar gebeurt het vaker. Het thema leeft echt onder mensen." Tekst loopt door onder foto

Opnamedag film 'True Colors' - Charles Dekker