Deze zomer ook weer last van gillende meeuwen? Dit is wat je er tegen kunt doen

Meeuwenoverlast in stedelijk gebied neemt toe, dat meldt NU.nl vanochtend. Ook in Noord-Holland is meeuwenoverlast iets van alle tijden. Wat is de stand van zaken deze zomer? En belangrijker nog: wat kun je doen om de overlast te voorkomen.

Een aantal jaar geleden sprak NH met de zieke Gre Ranzijn, die door de meeuwenoverlast vlak bij haar slaapkamerraam geen oog meer dicht deed. Tot haar blijdschap gaat het tegenwoordig 'prima' met deze overlast. Zelf zegt ze er geen verklaring voor te hebben waarom het gegil opeens veel minder is.

Toch lijken de vogels niet helemaal verdwenen: "In de ochtend vroeg rond vijf uur beginnen ze wel even met kletteren en laten nog altijd veel poep achter." Het blijft volgens Ranzijn niet ideaal, maar het is al een stuk beter dan voorheen. Ranzijn: "Als het zo blijft, is het gewoon prima."

Meeuw op schouder

Dat de meeuwenoverlast minder is geworden, beaamt ook inwoonster van Alkmaar, Lisanne Schmidt. Een paar maanden terug werd ze gillend gek van alle meeuwen en hun gekrijs. Hoewel de vogels haar toen tot wanhoop dreven, is het nu vrij rustig rond haar huis. Ze heeft het idee dat de meeuwen zich nu wat meer centreren rondom de Kaasmarkt en centraler rond de kerk. Dat ondervond ze twee weken terug nog persoonlijk: "Terwijl mijn koffie mét koffiekoekje werd geserveerd op een Alkmaars terras, vloog er een meeuw op m’n schouder."

Zo wordt ook bevestigd door een medewerker van het desbetreffende Stadskaffee Laurens aan het Kerkplein: "We worden er helemaal gek van hier. Ze zijn verschrikkelijk, want ze zijn ook zo groot." Volgens de cafémedewerker valt er niks tegen te doen. Steevast vertelt ze dan ook tegen haar gasten: 'eet gelijk je koffiekoekje op'.

Volgens haar worden de beesten alsmaar brutaler. Iets dat ook valkenier uit Den Helder, Mart Schrieken, onderschrijft. Samen met zijn roofvogels gaat hij langs plekken waar veel meeuwenoverlast ervaren wordt. Doordat de aanwezigheid van een roofvogel denkt een meeuw instinctief namelijk dat het geen veilige plek is.

Eigen schuld

De toenemende meeuwenoverlast in stedelijk gebied, hebben we volgens Schrieken van onszelf te danken. "Meeuwen broeden van origine in de duinen. Doordat wij de duinen volgepland hebben met fiets- en wandelpaden, zoekt de meeuw een andere locatie." Als voorbeeld noemt de valkenier platte daken met grind. Die hebben volgens hem wel erg veel weg van een zanderige duinpan en zijn daarom een geliefde plek voor meeuwen als alternatief.

Het is volgens Schrieken dan ook niet gek dat de meeuwen brutaler lijken te worden. "Dat is een logisch gevolg van hoe wij met de vogels omgaan en de manier waarop wij ze conditioneren." Vooral het voeren van meeuwen is funest en zorgt ervoor dat meeuwen nestjes in stedelijk gebied houden.

Roofvogel

Als valkenier wordt Schrieken ingehuurd door diverse partijen die veel hinder ervaren van meeuwen en hun overlast. Hoe dat in zijn werk gaat? "Wij komen naar een plek en laten onze roofvogels daar laag rondvliegen." Op deze manier denkt en reageert de meeuw uit intuïtie en verdwijnen ze. Met als gevolg dat de overlast minder wordt.

Is dat niet zielig? 'Nee', zegt Schrieken. Doordat de roofvogel op lage hoogte vliegt, en de meeuwen als het goed is er boven cirkelen, zullen de meeuwen niet worden gedood. "Wellicht als er een meeuw met anderhalve vleugel en blind oog op de grond ligt, maar dat gebeurt nooit."