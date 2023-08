Doodschieten onschuldige Akram el Idrissi bestraft met 9 jaar cel en tbs

De rechtbank heeft de 19-jarige Ismail H. tot negen jaar cel en tbs veroordeeld voor het doodschieten van Akram el Idrissi (21). El Idrissi werd eind maart vorig jaar het slachtoffer van een schietpartij in de Rivierenbuurt. Een dag later overleed hij aan zijn verwondingen. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden tien jaar cel en tbs.

Akram el Idrissi werd eind maart 2022 per ongeluk geraakt bij een schietpartij op een plein in de Rivierenbuurt. Eerder die dag nam een onbekend persoon contact op met de uiteindelijke schutter. Er zou een ruzie zijn op het plein in de Rivierenbuurt en de 19-jarige Ismail H. werd gevraagd ernaartoe te gaan en te bemiddelen. Dat deed hij en hij nam een vuurwapen mee. Bij de ruzie besloot hij het wapen te gebruiken en schoot meerdere keren.

Onschuldig

Er waren op dat moment meerdere mensen aanwezig op het plein. De 21-jarige Akram el Idrissi werd toevallig geraakt en overleed korte tijd erna aan zijn verwondingen. "Door zo te schieten maakte de 19-jarige man zich schuldig aan doodslag en poging tot doodslag van elf andere, veelal jonge, personen op het plein", oordeelt de rechtbank.

Volgens het OM volgde deze schietpartij op een conflict om een gestolen Rolex, waar El Idrissi niets mee te maken zou hebben gehad. Met gegevens van de in beslag genomen telefoon van Ismail H. kon de politie een link leggen met de schietpartij waarbij El Idrissi om het leven kwam, aldus het OM. Bij een huiszoeking in de woning van de verdachte werden daarnaast wapens en vuurwapens gevonden.

Schietpartij in sportschool

Op 3 april 2022, anderhalve week na de eerste schietpartij, nam de schutter hetzelfde wapen mee naar een sportschool op het Bos en Lommerplein in West. Vanaf de eerste verdieping schoot hij naar buiten terwijl hij wist dat er meerdere jongens op de stoep stonden. Door deze daden maakte hij zich schuldig aan poging tot doodslag.

Daarna schoot hij nogmaals gericht op twee personen waarbij hij één ervan in zijn schouder raakte. Ook dwong hij iemand onder dreiging van een pistool zijn bromfiets af te geven en reed daarop weg.

De advocaat van Ismail H. en het Openbaar Ministerie hebben twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.