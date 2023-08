Grote zorgen om George Zeilemaker (64): Andijker is nog altijd vermist

De 64-jarige George Zeilemaker uit Andijk, die sinds maandag vermist is, is nog altijd niet terecht. Familie en bekenden maken zich grote zorgen.

Zeilemaker verblijft normaal gesproken in een locatie van Leviaan, in Andijk. Hier wonen mensen met psychische problemen die naast professionele begeleiding ook persoonlijke verzorging nodig hebben. Bij de Leviaan wil niemand ingaan op de vermissing van Zeilemaker. "Maar we maken ons uiteraard grote zorgen."

Een woordvoerder van de politie verklaarde woensdag dat Zeilemaker nog niet terecht is. "Er is wat dat betreft niets aan de situatie veranderd."

Op sociale media wordt de oproep voor tips veelvuldig gedeeld. Meerdere mensen zeggen hem vermoedelijk in aanloop naar de vermissing te hebben gezien in Andijk en Enkhuizen. Ook denkt iemand hem gisterochtend, dus toen hij al vermist was, te hebben gezien in Hoorn Kersenboogerd. Ondanks de tips en suggesties heeft het nog niet geleid tot het vinden van de man.

Winterjas met capuchon

Zeilemaker is volgens de politie te herkennen aan 'een spijkerbroek, lange pijpen, en een zwart/donkerblauwe winterjas met capuchon'. Hij zou zich mogelijk verplaatsen op een bruin/paarse fiets. Op de achterkant van die fiets staat een afbeelding van de hond Takkie, uit de boeken van Jip en Janneke.

De politie meldt dat de 64-jarige man 189 cm lang is en donkerbruin/grijs haar en blauwe ogen heeft. De politie vraagt om informatie over zijn vermissing met hen te delen.