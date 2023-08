Haarlemse stadsboerderij Houthoeve weer open na storm Poly: "Het is lekker druk"

Stadsboerderij de Houthoeve in de Haarlemmerhout was na storm Poly wekenlang dicht voor het publiek. Nu kan jong en oud er weer terecht om met de vele dieren te knuffelen en wat over de natuur te leren. De meeste schade is hersteld en komende winter worden de nodige aanpassingen aan de inrichting van het terrein gedaan.

Inmiddels is de meeste rommel opgeruimd en is de Houthoeve weer open. Dierverzorger Tanisha: "Wij waren na de storm natuurlijk wel hard aan het werk. De dieren moeten gewoon verzorgd worden en we waren druk om alles op te ruimen, zodat bezoekers weer konden komen. Het was wel schrikken."

De staartjes van de hertjes kwispelen er lustig op los. Een paar ganzen houdt hun donzige kroost goed in de gaten en schaap Sjaak bemoeit zich met ieder gesprek, in de hoop een knuffel te krijgen. En: er rennen weer heel wat kinderen rond in stadsboerderij de Houthoeve in de Haarlemmerhout. Storm Poly zorgde voor veel schade, waardoor de boerderij wekenlang gesloten was voor het publiek.

"Sjaak is het liefste schaap dat we hebben"

Tanisha werkt als oproepkracht dierverzorger gemiddeld één dag in de week bij de Houthoeve. "Ik vind alle dieren hier leuk, maar de biggen zijn het allerleukst. Die zijn zo lief, ze komen altijd om aandacht vragen en gaan er lekker voor liggen als je ze wilt aaien." Ze is blij dat er weer veel kinderen op bezoek zijn. "Het is vandaag best druk. We hebben ook al meerdere groepen van de buitenschoolse opvang op bezoek gehad. Ja, het is lekker druk."

Ondertussen meldt een groot wit schaap met vervaarlijk uitziende hoorns zich. "Dat is Sjaak", lacht Tanisha. "Sjaak is het liefste schaap dat we hier hebben. Hij is dol op knuffels. De meeste dieren hier houden er wel van om geknuffeld te worden. En als ze even geen zin hebben, lopen ze gewoon weg."

De Houthoeve wordt beheerd door de gemeentelijke afdeling Natuur, Milieu en Educatie (NME). Joost Pothast van NME: "Wij beheren de gemeentelijke schooltuinen en de twee stadsboerderijen. Naast de Houthoeve is dat de Schoterhoeve in Haarlem-Noord. In de Kweektuin hebben we verder onze eigen kas en de Springertuin. Dat is een historische proeftuin, die vernoemd is naar de vroegere directeur van de Stadskweektuin, Leonard Springer".

Geschrokken lama's

Tijdens storm Poly gingen meerdere bomen op het terrein van de Houthoeve om. Spaarnelanden heeft het meeste hout verwijderd, maar er liggen nog een paar grote boomstammen op het terrein.

Joost Pothast: "Die hebben we bewust laten liggen. Misschien kunnen we er bankjes van maken en anders is het een mooie speelplek voor de geitjes. Een van de bomen kwam op de toegangshekken terecht. Gelukkig zijn er geen medewerkers of dieren gewond geraakt. Alleen de lama's waren geschrokken toen er een boom op hun veldje terecht kwam."