Velsen vraagt met enquête je mening over zonnepanelen langs A9 en A22

De gemeente Velsen wil zonnepanelen gaan plaatsen op verschillende plekken rond de Velser- en de Wijkertunnel. Daar kan iedereen zijn mening over geven in een online- enquête . Zelfs als alles volgens plan verloopt, zijn de zonnepanelen er niet voor 2027.

Met de zonnepanelen langs de weg wil Velsen meewerken aan de Regionale Energie Strategie. Dat is het voornemen in Nederland om in de toekomst veel meer duurzame energie op te wekken.

De tunnelmonden en knooppunten van de (snel)weg zijn daar volgens de gemeente Velsen geknipt voor: het zijn vaak stukjes niemandsland waar niets mee gebeurt. Op deze plattegronden zie je in het blauw waar de gemeente zonnepanelen wil plaatsen rond de Wijkertunnel, het knooppunt Velsen, Beeckesteijn en de Velsertraverse.

