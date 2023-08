Talloze vallende sterren dit weekend: "Perseïden laten zich goed fotograferen"

Sommige liefhebbers doen een wens aankomend weekend: want er zijn een hoop vallende sterren te zien. "Sommige mensen gaan het magisch vinden", vertelt Mark Kristel van de Sterrenwacht Oostzaan. De grootste kans om deze meteorenregen goed vast te leggen is van zaterdag op zondagnacht.

Het is volgens Sterrenwacht Oostzaan 'meteorenmaand bij uitstek'. "De meteoren van de Perseïden zijn een overblijfsel van de komeet Swift-Tuttle", legt de organisatie uit.



"Het is een jaarlijkse zwerm", voegt Mark Kristel toe. De Sterrenwacht denkt dat de Perseïden, zoals de meteorenzwerm heet, goed te fotograferen is. Daarvoor moet je wel wat voorzorgsmaatregelen nemen. "Neem een camera op een statief en zet de opnametijd op ongeveer tien seconde. De iso op 800 of 1.600 en neem het liefst een groothoeklens."

Op goed geluk

En dan is het een kwestie van wachten en veel geduld hebben. "Soms heb ik wel eens meer dan honderd foto's gemaakt met als resultaat: één meteoor", vertelt een sterrenliefhebber. Het fenomeen is dus moeilijk vast te leggen en de meteoriet is volgens Mark dan ook het beste te vergelijken met een 'grote doperwt' die aan het verbranden is. Het jaarlijkse sterrenfestijn is voor Mark vooral wetenschap, maar 'sommige mensen gaan het magisch vinden'.