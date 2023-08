Zo ziet de nieuwe asielboot van Velsen-Noord eruit: "Het is een opvang, geen vakantieoord"

Het schip de Ocean Majesty is vannacht aangekomen in Velsen-Noord. Op het 'kleine' cruiseschip worden vanaf eind augustus maximaal driehonderd asielzoekers en statushouders gehuisvest. Eén ding wil het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) graag duidelijk hebben: het is géén vakantieoord.

Dat benadrukt Ronald Smallenburg, woordvoerder van het COA, vanochtend op NH Radio. Het schip meerde rond drie uur vannacht aan de VOB-kade. Eerder lag op deze plek de Silja Europa, die plaats bood aan twaalfhonderd mensen en inmiddels in Rotterdam ligt. De Ocean Majesty is een stuk kleiner, aldus Smallenburg. "Er ligt nu een klein zeecruiseschip voor maximaal driehonderd mensen. Normaal is het een schip waar toeristen op varen."

Maar toeristisch zal het verblijf van de asielzoekers en statushouders niet zijn. "Nu is het echt alleen voor de opvang. Dat betekent dat de luxe faciliteiten gesloten zijn."

Geen kaviaar of krabcocktail

Ook op de kamers zullen de asielzoekers en statushouders niet veel luxe aantreffen. "Daar moet je je niet heel veel bij voorstellen, ook omdat het hele kleine cabines zijn. Soms zitten daar ook hele gezinnen. Het is netjes, maar niet luxe."

De mensen op het schip eten in een gezamenlijke eetzaal. "Maar die is niet voorzien van kaviaar of krabcocktail. Het is allemaal prima, maar het is geen vakantie. Het is echt onderdak, een opvang."

Door de woningnood is er gekozen voor een schip, legt de woordvoerder uit. Ook het gebrek aan opvangplaatsen speelt een rol. "Schepen zijn relatief makkelijk beschikbaar. Die kun je huren. En je kan er relatief veel mensen op kwijt."

Aanpassingen

De komende weken moeten er nog enkele aanpassingen worden gedaan, waardoor de eerste asielzoekers en statushouders vanaf eind augustus worden verwelkomd. Het schip blijft minimaal tot eind december 2024 in Velsen-Noord liggen.