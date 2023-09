Directeur Zuiderzeemuseum: "Hoop dat het er over 75 jaar nog hetzelfde uitziet"

Directeur Stephan Warnik van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen heeft het volste vertrouwen in de toekomst. "Ik hoop dat het er over 75 jaar nog precies hetzelfde uitziet", antwoordt hij op de vraag hoe hij die toekomst ziet. Al betekent dat niet dat museum stil blijft zitten.

Directeur Stephan Warnik over de toekomst van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen

Het jubileumjaar is in volle gang. Warnik heeft er eigenlijk niet veel mee, erkent hij. "Maar je wordt gedwongen terug te kijken op ons 75-jarig bestaan. En dan is het toch wel heel boeiend. Hoe bijzonder het is dat het museum er eigenlijk staat." Historische panden naar museum halen nu ondenkbaar Hij doelt op het Buitenmuseum dat in de jaren 70 van de vorige eeuw werd gebouwd. "De meeste zijn veel eerder gebouwd. Deze is eigenlijk relatief jong. En nu zou het ondenkbaar zijn dat historische pandjes uit steden hier naartoe zouden worden gehaald. Iets wat toen gewoon werd gedaan", vertelt hij lachend. Warnik is onder de indruk van alle verhalen die hij hoort. Over hoe vanaf de tekentafel het museum is ontworpen. "Het is een dorp samengesteld uit allerlei stukken uit Zuiderzeedorpen, maar voelt volledig organisch aan." En op de belangrijkste momenten zijn de juiste keuzes gemaakt, zo vindt hij.

Brutale oud-directeur Udo Vroom Zoals door één van zijn voorgangers als directeur Udo Vroom. "Hij was op een goede manier brutaal. Zette dan twee panden ver uit elkaar vandaan. Eigenlijk wilde het ministerie er geen geld meer aan besteden. Maar dan zei hij tegen de ambtenaar: 'Dan heb je twee van die panden, zonder straat. Zo kan het toch niet open?' En dan kwam er toch weer geld." Het museum is erfgoed, vandaar dat de directeur hoopt dat het Zuiderzeemuseum er na de volgende 75 jaar er nog hetzelfde uitziet. Maar, toch probeert het museum actueel te blijven, legt directeur Stephan Warnik uit. "Je moet een band houden met de tijd van nu. En dus slaan we een brug tussen het verleden en het heden. Door evenementen, maar ook educatie. We zijn soms zelfs voorloper bij maatschappelijke discussies."

Musea krijgen steeds meer een maatschappelijke functie Stephan Warnik, directeur Zuiderzeemuseum

Als voorbeeld geeft hij duurzaamheid. "Vroeger leefden mensen in sommige opzichten veel duurzamer. Dus welke elementen zouden we nu weer kunnen gebruiken. Dus ik zie dat we als museum naast het tonen van erfgoed steeds meer een maatschappelijke functie krijgen. Veel meer een ontmoetingsplek voor de gemeenschap. In die zin zie ik dat de rol van musea aan het groeien is."

