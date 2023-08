In Hilversum heeft woensdagochtend vroeg een explosie plaatsgevonden. Niemand is gewond geraakt, meldt de politie.

De explosie was rond 05.30 uur aan de Gashouder. De politie kan nog niets zeggen over de achtergrond. "We zijn nog ter plaatse en doen onderzoek", laat de politie weten op X, voorheen Twitter.