Mirjam (52) en Carin (48) trimmen vrijwillig asielkatten: "Kans op adoptie dan groter"

Alleen al in Noord-Holland belanden ieder jaar honderden katten in het asiel. Sommigen zijn te ziek, te oud of te zwaar om zichzelf te verzorgen. Die gevallen worden onder handen genomen door Mirjam Vos (52) uit Zwanenburg en Carin van der Velden (48) uit Haarlem, die regelmatig bij de Dieren Opvang Amsterdam (DOA) langsgaan om onder andere maine coones, ragdolls en heilige birmanen een broodnodige trimbeurt te geven.

Een paar keer per maand gaan de twee naar de dierenopvang Amsterdam-Osdorp om verzwakte, verwilderde of verwaarloosde katten op te kalefateren. "Een poesje of zes per keer", vertelt Mirjam. "We doen het met heel veel plezier en we merken dat we er een goed gevoel van krijgen. Het is dankbaar werk en ook DOA waardeert het heel erg. "

Zodra ze die opleiding later dit jaar hebben afgerond, willen ze samen een kattentrimsalon starten. "Je kunt ook een LOI-opleiding doen, maar het is beetje raar als je een eigen salon begint als je nog nooit een kat in handen hebt gehad", zegt Carin.

Behalve vrijwilliger in het asiel zijn de twee momenteel allebei stagiair bij kattentrimsalons: Carin bij Catsalon Pennylane in Nieuw-Vennep en Mirjam bij Dominiska in Purmerend. Die stage is onderdeel van hun opleiding Dierverzorging in Barneveld.

"Zo dragen we ons steentje bij aan het welzijn van de katten", vertelt Carin op Internationale Kattendag aan NH. "En de kans dat ze worden geadopteerd is groter als ze er verzorgd uitzien."

Ook emotioneel is het soms zwaar, want zeker als kattenliefhebber trek je je het lot van veel dieren aan, vertelt Carin. "Je moet het van je af kunnen zetten." Ze herinnert zich een 'schattig persje' dat is beslag was genomen bij een fokker die er niet meer voor kon zorgen. "Hij was heel mager en zat vol klitten." Dankzij haar liefdevolle behandeling en goede voeding is Choco volledig hersteld. "En inmiddels is er een fijn huisje voor hem gevonden."

Toch zitten er soms ook 'schrijnende gevallen' tussen. "De opvang selecteert de katten die we kunnen trimmen op hun vacht", legt de Zwanenburgse uit. "Maar als je alleen maar botjes voelt als je de kam eroverheen haalt, kun je beter even wachten. Want dat is dan ook niet fijn voor het diertje. Dan moet je in het belang van de kat denken."

"We knippen uit voorzorg de nageltjes, want ze zijn niet allemaal even lief"

Niet iedere kat laat zich even makkelijk trimmen. "Daarom knippen we uit voorzorg de nageltjes, want ze zijn niet allemaal even lief." Wel merkt ze dat asielkatten 'soms vriendelijker' zijn dan de katten die ze in de Vennepse salon onder handen neemt. "Asielkatten vinden het nog fijner als ze aandacht krijgen, want dat krijgen ze niet veel", gist ze naar de reden.

Uiteindelijk willen ze dus hun brood gaan verdienen met het verwijderen van klitten, maar ook dan zullen ze zich vrijwillig en belangeloos blijven inzetten voor asielkatten. "Voordat we met onze opleiding begonnen, zeiden we al dat we daar mee willen doorgaan", aldus Mirjam. "Misschien niet zo vaak als nu, maar we blijven het wel doen."

Kattenwens

Mirjam nodigt iedereen met een kattenwens uit om een kijkje te nemen in de opvang aan de Ookmeerweg. "Er zitten echt veel verschillende en leuke katten te wachten op een nieuw baasje. Ze zitten daar meestal door omstandigheden, niet omdat er iets mis met ze is."