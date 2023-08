Op de camping zijn ze wel klaar met de regen: "Kom maar door met de zomer!"

Kees Vriend wijst omhoog, waar de zon zich laat zien. "Zie je hem? Hij is er. En hij gaat niet meer weg." De vrolijke campinghouder uit Hoogwoud kijkt na weken van regenval eindelijk met een goed gevoel naar de weersvoorspellingen. De boekingen nemen toe, net als de temperatuur. "Een dagje regen is niet erg, maar een hele week..."

Sindsdien is het eigenlijk best goed te doen, zegt hij. "Af en toe een bui, dat klopt. Maar wat mij betreft beter dan constant 30 graden. Nu kun je tenminste wat doen. En voor de kinderen maakt het weinig uit. Die gaan het liefst op blote voeten naar buiten.."

Met enig wantrouwen richt Koen den Heijer uit Spijkenisse zijn blik naar de hemel. Zijn uitgestoken hand blijft droog, in ieder geval voor even. Een dreigende, grijze wolkenpartij houdt zich in. De bezoeker aan camping Boven 't Maaiveld staat sinds een week met zijn tent in Hoogwoud. "Toen we aankwamen, regende het keihard. We zijn een kwartier in de auto blijven zitten en twijfelden of we niet om moesten keren."

De zon is onderweg: deze week ook eindelijk zomerweer in Noord-Holland

Het geduld van zowel bezoekers als eigenaren van West-Friese campings is de afgelopen weken flink op de proef gesteld. En de stortvloed aan buien had ook zo zijn weerslag op de boekingen. Kees Vriend, eigenaar van Boven 't Maaiveld: "Bij ons kun je op iedere dag komen en vertrekken. Daardoor heb je altijd wel wat gaatjes, die zichzelf vaak moeiteloos vullen. Dat droogde de afgelopen weken op."

Op Dijk & Meer in Andijk - een camping met ruim 120 plaatsen - maakten de bezoekers er het beste van. Beheerder Gerdien van Tongeren: "Er ontstond hier op de camping van alles. Op initiatief van de bezoekers zelf. Een vlooienmarkt terwijl het hard regende, bijvoorbeeld. Nu is er een schaaktoernooi. De sfeer was heel gemoedelijk."

Zomer

En de sfeer zal alleen maar verbeteren wanneer de bezoekers de weersvoorspellingen bekijken. Want wat blijkt: de zomer komt er dan toch echt aan. "Heerlijk, dat mag van mij nog wel een paar dagen zo blijven", zegt Paulette in Hoogwoud. "Een dagje regen is niet erg, maar een week... Kom maar door met die zomer", jubelt Kees.

Vriend ontkracht tot slot nog een vastgeroeste vakantieopvatting. "Ouders roepen vaak: 'Als de kinderen genieten, geniet ik ook.' Dat is niet waar. Of het nu regent of niet, die kinderen genieten altijd. Bij ons binnen in de kas, of in hun korte broek buiten. De ouders beginnen vaak te klagen."