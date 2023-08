Bij deze galerie in Huizen betaal je niet met geld, maar met kunst

Kunst kopen met kunst: het is de komende twee weken mogelijk in atelier De Kleine Toonzaal in Huizen. Ze hebben daar namelijk een 'artmoney'-expositie. Je betaalt daar niet met geld, maar met originele handgemaakte werken van kunstenaars van over de hele wereld.

Artmoney is de laatste jaren steeds bekender geworden in de kunstwereld. Allemaal dankzij de Deense Lars Kraemmer. Galeriehouder Simone Stawicki vertelt over hem: "Lars wilde ooit een cd'tje kopen, maar hij was kunstenaar en moest rondkomen van weinig geld. Hij wilde zijn kunst toen ruilen voor de cd, en tot zijn eigen verbazing was dat goed."

Kraemmer kwam op het idee van 'artmoney': een kunstwerkje van 12 bij 18 centimenter, die áltijd 27 euro waard is. Kunstenaars van over de hele wereld waren hier wel geïnteresseerd in: ze sloten zich aan bij het artmoney-collectief en maakten hun eigen kunst-geld. Dit kan wereldwijd gebruikt worden bij geregistreerde artmoney-winkels.

Succesvol

Met name in Denemarken bleek dit idee een succes. Mensen kunnen daar bij verschillende restaurants en hotels betalen met de kunst. Stawicki: "Het zou natuurlijk heel mooi zijn als dat in Nederland straks ook kan!"

In het atelier van Stawicki is tot 19 augustus verschillende soorten artmoney te bewonderen. Ook hangen er originele werkjes van Lars Kraemmer. Het artmoney is te koop, maar je kan er natuurlijk ook mee betalen.

Aanstaande zaterdag is de officiele tentoonstelling. Kraemmer is daar via een videoverbinding ook bij.