Stichting De Noordzee wil meer rookvrije stranden: 'Viespeuken' op Texelse strand

“De weersomstandigheden waren zwaar dit jaar,” vertelt Sebastiaan Verkade, organisator van opruimactie van Stichting De Noordzee. “Daarom ben ik trots op al die fantastische vrijwilligers die de regen trotseerden voor schone stranden.” Er lag veel internationaal afval, MSC Zoe troep, sigarettenpeuken en paraffine. Op de Waddeneilanden is 1.586 kilo afval opgeruimd waaronder 1285 peuken. Vorig jaar was dat 1.759 kilo en 2.009 peuken.

De meeste peuken van filtersigaretten lagen dit jaar op het strand van Texel: 930. "Elke peuk wordt apart ingezameld en geteld. Peuken zijn schadelijk voor de natuur en het milieu,” legt Verkade uit. “Eén peuk bestaat voor 95 procent uit plastic, bevat meer dan zevenduizend chemicaliën en kan tot wel duizend liter water vervuilen."

Rookvrij strand

Om te voorkomen dat peuken in de natuur terechtkomen, roept Stichting De Noordzee kustgemeentes op om rookvrije stranden in te stellen. Dit is wel het moment vindt Verkade: “Op het vasteland zijn al vier gemeentes die een rookvrij strand hebben ingesteld en we hopen dat ook de Waddeneilanden snel volgen.”

Tekst loopt door onder de foto.