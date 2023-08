Prachtig fietsweer voor de laatste dagen van de Fietsvierdaagse

De vijftigste editie van de Heemskerkse Fietsvierdaagse is in volle gang. Honderden deelnemers uit Heemskerk, Beverwijk en daarbuiten zetten afgelopen twee dagen weer hun beste fietsbeentje voor. Dat het zonnetje zich deze dagen weer laat zien, wordt met open armen ontvangen: "Mensen komen evengoed wel, maar uiteindelijk is een stralend zonnetje wel het mooiste."

Naast deelnemers uit Heemskerk en Beverwijk zijn er ook fietsliefhebbers uit omliggende dorpen en zelfs uit andere delen van het land, zoals Brabant en Drenthe. "Sommigen van hen staan op de nabijgelegen campings", vertelt Riksman. Hoewel voornamelijk ouderen deelnemen, zijn er ook enkele jonge gezinnen aanwezig. "Ik heb verschillende basisscholen in Heemskerk en Beverwijk benaderd om de Fietsvierdaagse in hun nieuwsbrieven op te nemen, en dat lijkt vruchten af te werpen."

Diverse fietsers zullen deze ochtend weer tussen 09:00 uur en 10:00 uur bij Buurtcentrum het Spectrum in Heemskerk op de fiets stappen. Dit jubileumjaar zijn er twee afstanden te fietsen: 25 kilometer en 50 kilometer. "De 50 kilometer hebben we vooral vanwege ons 50-jarig jubileum. Normaal gesproken hebben we drie afstanden: 25, 40 en 60 kilometer. Dat zal volgend jaar weer het geval zijn", vertelt woordvoerder Gerda Riksman.

De oorsprong van de Heemskerkse Fietsvierdaagse gaat terug naar vijftig jaar geleden, toen mensen nog niet zoveel geld hadden en vanuit het hele land naar de Hoogovens trokken. "In een buurthuis ontstond het idee om een Fietsvierdaagse te organiseren, zodat gezinnen met weinig geld toch een paar mooie dagen konden beleven", legt Riksman uit. Wat begon met een bescheiden groep van 40 tot 60 deelnemers heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een massaal evenement met zo'n 300 tot 400 mensen per dag.

Stralend zonnetje

Hoewel sommige deelnemers ervoor kiezen om alle vier de dagen mee te fietsen, zijn er ook inschrijvingen voor één of twee dagen. De eerste dag bleef het niet droog, maar dat hield de deelnemers volgens Gerda Riksman niet tegen: "Mensen gingen even schuilen of trokken een regenpak aan en vervolgden hun tocht", zegt Riksman. Desondanks wordt het lekkere weer van de komende dagen met enthousiasme ontvangen. "Mensen komen evengoed wel, maar uiteindelijk is een stralend zonnetje wel het mooiste."

Behalve fietsen en gezellig samen zijn, heeft de Heemskerkse Fietsvierdaagse ook speciale evenementen op het programma. Gistermiddag was er een orgelspeler om deelnemers te verwelkomen, vandaag zal een accordeonist voor muzikale begeleiding zorgen. "We hebben ook een leuke fotoquiz bedacht waarmee mensen prijzen kunnen winnen. Op de laatste dag staat er bovendien een gezellige borrel en muzikale middag gepland bij sportpark De Vlotter van ADO'20."