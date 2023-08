5 vragen aan zangeres Emma Koning: "Zingen zit in mijn bloed"

De 22-jarige zangeres Emma Koning is opgegroeid in De Goorn. Op 2 september zal zij optreden tijdens het Zomerpop festival in Opmeer. Wij zijn erg nieuwsgierig naar haar verhaal en daarom heeft onze verslaggeefster, Liza Trap, haar vijf vragen gesteld.

Zingen zit in het bloed

Emma's moeder is lid van de band 'Wel Oké', samen met drie andere zangeressen. Haar vader was vroeger toetsenist, maar luistert tegenwoordig vooral naar muziek. "Dankzij hem heb ik een goede muzieksmaak", zegt Emma.

Zelf speelt ze ook nog in de band 'F6', waar ze voornamelijk pop-, rock- en soulcovers zingt. Bovendien heeft ze al internationale ervaring opgedaan. Tijdens haar verblijf in Amerika heeft ze, naast haar stage als restaurantmanager in het Hilton President Hotel in Kansas City, talloze studiosessies gehad.