Jonge klimmers willen hal Sloterdijk overnemen voor 150 duizend euro: "Klimmen is een lifestyle"

"Het is heel veel werk", begint Tijmen Menist, brein achter het initiatief. "We hebben minimaal 150 duizend euro nodig, maar hoe meer hoe beter." Ze willen veel elementen in de hal aanpassen, muren doorbreken, moderenere materialen integreren en een meer sociaal aspect toevoegen aan de hal. "Dan wordt het echt een vereniging voor de community."

Mede-initiatiefnemers Eran en Jurriaan zien het redden van de klimhal als noodzaak. "Klimmen is heel verslavend. Je doet het steeds meer, wordt steeds beter. Ik ben verslaafd", vertelt Eran. Jurriaan is zelf geen klimmer, maar steekt heel veel moeite in het project: "De buiten-klimmuur bijvoorbeeld, die kent iedereen en zie je als je in de trein vanaf Sloterdijk naar bijvoorbeeld Haarlem zit. Dat is echt een fenomeen dat niet weg mag."