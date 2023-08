Met 20 katten sterk strijdt Jacqueline voor gezonde kattenrassen

Het is vandaag Internationale Kattendag, maar voor 57-jarige Jaqueline van Kampen uit Heemskerk is dat het eigenlijk iedere dag. Als ervaren fokster met een carrière van 38 jaar, zet ze zich in voor de genetische gezondheid van haar geliefde dieren en het behoud van diverse kattenrassen. Met in totaal 20 katten en katers in haar verzorging heeft ze in haar huis een levendige beestenboel gecreëerd, terwijl ze geleidelijk aan haar kattenpensioen werkt.

NH Nieuws / Loïs Iglesias

De fascinatie voor katten begon toen Jaqueline achttien jaar oud was. "Ik werkte destijds in een restaurant in IJmuiden. Iedere week kwam er een stel met een camper voorbij en ik zag altijd beweging in die camper. Nieuwsgierig vroeg ik eens hoe die camper kon bewegen, waarop ze vertelden dat er katten in zaten. Ze fokten namelijk Heilige Birmanen." Jacqueline mocht er eentje hebben en al snel volgde een tweede. Haar avontuur in de fokkerij begon zo onverwachts. "In eerste instantie wilde ik gewoon een keer een nestje kittens voor de leuk, maar het liep uit de hand. Ze zijn ontzettend cute en mijn eerste ervaring was positief. Alle kittens waren gezond. Als je een slechte ervaring hebt, zal je het niet snel een tweede keer hetzelfde doen." Ze besloot het opnieuw te proberen, en daarna nog een keer en nog een keer. Maar na een teleurstelling, een keizersnede, nam ze even een pauze. "Ik verkocht de katten waarmee ik fokte, om niet in de verleiding te komen door te gaan", vertelt Jacqueline. Tekst loopt door onder afbeelding

Jonge kittens - NH Nieuws / Loïs Iglesias

Genetica Na een tweejarige onderbreking begon de passie opnieuw te kriebelen. "Toen mijn ex-partner in beeld kwam, vond hij het ook leuk. We kochten één ras katje en voor we het wisten hadden we er al vier. We hadden een Somali en een Abessijn, en er bleek veel vraag naar de jongen te zijn. Ik probeerde één nestje en ontving wel 50 e-mails." Jacqueline besefte dat ze iets moest gaan doen voor de dieren. "Als ik iets wilde bijdragen aan het ras, ik moest streven naar controle over erfelijke ziektes en ik heb altijd interesse gehad in de genetica erachter."

"Niet iedereen test op erfelijke ziektes, terwijl dat juist zo belangrijk is voordat je gaat fokken" Jacqueline van Kampen

Jaqueline werd lid van een rasvereniging en had zelfs een tijdlang leidinggevende functies daarin. Haar hobby ontwikkelde zich tot een voltijdse baan met een nobele missie: het fokken van gezonde kattenrassen. "Ik heb nu 24 fokkers die voor mij werken. Geen enkele kat of kater wordt in het fokprogramma opgenomen zonder te zijn getest, dat is een strikte regel. Niet iedereen test op erfelijke ziektes, terwijl dat juist zo belangrijk is voordat je gaat fokken. Sommige mensen ontkennen dit en spijkeren zo’n genenpoel echt helemaal dicht met allemaal contracten en restricties. Dat is de eerste stap in het echt helemaal doodziek maken van zo’n ras."

Reizen Om de beste genen te selecteren en aan de rasstandaarden te voldoen, heeft Jaqueline de wereld rondgereisd, ook om haar kittens te halen en persoonlijk af te leveren. "Ik vind het niet acceptabel om katten door een bedrijf te laten vervoeren, waarbij ze mogelijk met velen in een bus of in het ruim van een vliegtuig belanden. Na een lange vlucht zijn ze gestrest. Dus ik breng ze zelf weg en haal ze op, en ze reizen mee in de cabine. Zo kan ik ze geruststellen, met ze praten en ze laten weten dat alles goed komt." Het leven van een fokker heeft Jaqueline reizen naar onder andere Oekraïne, Amerika en Rusland gebracht. Maar ook een hoop haat en nijd in de kattenwereld met afgunst vanwege succes en eindeloze discussies over kattenrassen. Na haar scheiding zijn de snoepreisjes enigszins afgenomen, terwijl ze gestaag haar pensioen als fokker tegemoet gaat. "Mijn doel is om op mijn 65ste nog maar twee katten te hebben."

Speciale dag Op dit moment koestert ze nog steeds twintig dieren, verzorgt ze en overlaadt ze met liefde. En op Internationale Kattendag viert Jaqueline dit natuurlijk nog wat extra. "Ik heb speciaal lekker voedsel voor ze gehaald, 's avonds krijgen ze een smakelijk extraatje en uiteraard krijgen ze veel knuffels."