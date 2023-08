Na zestig jaar is Bernarda (83) herenigd met haar hartsvriendinnen

De oproep die Bernarda Esveld-Penha (83) uit Amstelveen precies een week geleden bij NH deed, heeft heel wat losgemaakt in de provincie. De vrouw zocht drie hartsvriendinnen uit haar jeugd die ze bijna zestig jaar later heel graag nog een keer zou willen zien. Noord-Hollanders gingen massaal op zoek, en met succes: de vrouwen zijn inmiddels gevonden.

"Ik heb met alle drie inmiddels een afspraak gemaakt", vertelt Bernarda zelf. "Ardy zie ik volgende week al!" De vrouwen zitten zelf niet op media-aandacht te wachten, maar Bernarda wil graag wat vertellen over de telefoongesprekken die ze met haar vroegere vriendinnen voerden. "Het is weer net als vroeger. We hebben meteen weer allemaal oude koeien uit de sloot gehaald. Dat we stiekem gingen dansen op zondag of over onze vakantie in Noordwijk bijvoorbeeld."

"Dit hele verhaal is zo supergaaf. Zo bijzonder ook dat zoveel mensen hebben meegeleefd en hun best hebben gedaan", vertelt dochter Pascale opgewekt aan NH. Ze is ontroerd door het resultaat van de zoektocht: alle vriendinnen (Erica, Janny en Ardy) blijken nog te leven en willen een keer met Bernarda afspreken.

Toen Bernarda, die vroeger steevast 'Nardje' werd genoemd, na de oorlog als vijfjarige terug naar Amstelveen kwam, herkende ze haar eigen familie niet eens meer. Gelukkig waren daar de nichtjes Erica en Janny Landwehr en buurmeisje Ardy Lamme die iets verderop in de straat woonde. De vier werden dikke vriendinnen en Bernarda had uiteindelijk een 'heerlijke jeugd' aan de Landscheidingskade langs het Amsterdamse Bos.

"Via via hoorde ik dat ze me zocht"

NH kreeg de afgelopen week verschillende tips van lezers en kijkers die als een ware detective aan de slag waren gegaan om Bernarda te helpen. Peter Goutbeek bijvoorbeeld, die begin deze week al naar de redactie belde. Zijn online zoektocht bracht hem bij een natuurtijdschrift met een artikel over natuurdeskundige Koos Landwher. In het artikel wordt ook Erica genoemd. Het lijkt om zijn dochter te gaan.

Nog voordat NH de kans krijgt om het spoor van Goutbeek verder te volgen, krijgt de redactie een e-mail binnen: "Er is een oproep gedaan door Bernarda Esveld-Penha aan drie hartsvriendinnen wonende te Amstelveen. Via via hoorde ik dat zij o.a. mij zocht: Erica Landwehr, 83 jaar."

Nieuwsgierig draait verslaggever Celine Sulsters het telefoonnummer dat onder de e-mail staat vermeld en ja hoor: het is Erica. De vrouw vindt het bijzonder dat Bernarda naar haar op zoek is, maar ze vindt het ook best wel spannend. Wat als die klik van vroeger er helemaal niet meer is?

Rouwkaart

Erica blijkt geen contact meer te hebben met nichtje Janny en van Ardy ontbreekt nog ieder spoor. Maar als Sulsters Bernarda belt om het goede nieuws te vertellen, blijkt ook zij goed nieuws te hebben: Bernarda heeft contact gehad met Ardy.

Dit succesverhaal begon toen dochter Pascale de tip kreeg om haar moeders oproep in de Facebookgroep 'Ik zoek iemand' te delen. Ze ontving een enthousiaste reactie van lid Ronald Ketelaar, die ervaring heeft met stamboomonderzoek. Hij heeft via Facebook uiteindelijk de dochters van Ardy weten te traceren.

Alleen Janny, het nichtje van Erica, is dus nog niet terecht. Ketelaar besluit nog even verder te speuren. Die speurtocht leidt hem naar een rouwadvertentie waarin het overlijden van Ardy's man wordt aangekondigd. Janny zou op dat moment in Frankrijk wonen, maar onderaan de kaart staat een contactadres in Amsterdam. Bernarda besluit een kaartje te sturen naar dat adres. Met succes: Janny blijkt nu zelf op het adres te wonen.

Binnen een week

Nu al haar vriendinnen van vroeger terecht zijn, kan Bernarda niet wachten om ze weer in het echt te zien. Ze had niet verwacht zo snel weer met hen in contact te komen. "In minder dan een week. Geweldig!" Bernarda is heel dankbaar voor de moeite die iedereen in de zoektocht heeft gestoken en wil alle speurders dan ook hartelijk bedanken.