Politie rukt massaal uit naar Dijkzichtlaan Haarlem, maar 'geen steekincident'

De hulpdiensten gingen dinsdag aan het einde van de ochtend massaal af op de melding van het 'steekincident'. Daarbij raakte een man gewond aan zijn been. Agenten hielden een andere man aan als verdachte.

Taalbarrière

Wat er precies is gebeurd, blijft onduidelijk. Het slachtoffer zou in eerste instantie hebben gezegd dat hij was neergestoken. Later vertelde hij agenten dat hij in een stuk glas was gevallen. Volgens een politiewoordvoerder zou het gaan om een incident in de relationele sfeer.

Omdat het slachtoffer zijn melding weer introk en geen aangifte doet, doet de politie verder geen onderzoek naar de zaak. Een verdachte die kort na het incident werd aangehouden, is dan ook weer op vrije voeten gesteld.