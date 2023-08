Hilversummer plotseling aangevallen en beroofd door man 'met wie hij gesprek had'

Een 60-jarige Hilversummer is 's nachts op het Wandelpad gewond geraakt toen wij werd beroofd van zijn portemonnee. Volgens het slachtoffer is de voor hem onbekende dader eerder die avond naast hem gaan zitten en hadden ze een gesprek gehad.

De 60-jarige man liep rond 00.50 uur vanaf een horecazaak aan de Groest richting het station via het Wandelpad. Daar werd hij volgens de politie plotseling aangevallen door een man die hem beroofde van zijn portemonnee. Het slachtoffer raakte hierbij gewond aan zijn gezicht.

Opvallend is dat volgens het slachtoffer in de desbetreffende horecazaak eerder die avond een gesprek had met een onbekende man die naast hem kwam zitten. Volgens de Hilversummer is dat de dader die hem later op de avond beroofde van zijn beurs.

Signalement

De politie heeft een signalement uitgegeven. Het gaat om een lichtgetinte man van 1.75 meter en tussen de 30 en 35 jaar oud. Hij heeft een stevig postuur, heeft zwart steil haar en droeg een zwarte, gewatteerde jas.