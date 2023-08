Zorgen en politieke vragen om overvolle scholen Langedijk

Heeft elk kind in Langedijk straks in de buurt wel een plek op school? Die zorg delen de lokale VVD-fractie en BVNL Dijk en Waard met de schooldirectie van IKC Het Mozaïek in Broek op Langedijk. Volgens het gemeentebestuur is er geen sprake van een probleem, en daarom kunnen ze politieke vragen verwachten.

Afgelopen maandag trok directeur Helene de Vries van Het Mozaïek bij NH aan de bel vanwege een leerlingenstop op scholen in de voormalige gemeente Langedijk. "We hebben te veel leerlingen en te weinig plek", vatte zij het samen. De oorzaak is de groei van de dorpen.

"Er worden veel woningen gebouwd. Dat is heel mooi en goed voor de gemeente. Er komen veel kinderen bij. Maar daar is niet zomaar plek voor in de buurt." De gemeente antwoordt echter 'dat elk kind in de gemeente naar school kan. En als er problemen zijn, er samen met andere scholen een oplossing wordt gevonden.'

Recht op onderwijs

Voor Carmen Bosscher van lokale afdeling van BVNL is het signaal van de schooldirecteur reden om het gemeentebestuur ter verantwoording te roepen. "Het kan niet zo zijn dat er straks kinderen thuis komen te zitten. Onderwijs is een recht", aldus Bosscher. En ook de VVD in Dijk en Waard, net als BVNL een oppositiepartij in de raad, gaat vragen stellen.

"Want wij vinden het gebrek aan ruimte en het toenemend aantal schoolkinderen namelijk helemaal niet onverwachts", stelt raadslid Véronique Wanst. "Het antwoord van het gemeentebestuur is wat passief en getuigt niet van inzicht en visie aangezien er in Dijk en Waard veel gebouwd is en wordt."

In de buurt naar school

"Het is gebleken dat wij een aantrekkelijke gemeente voor gezinnen zijn. Zelf hebben wij al eerder vragen gesteld over de situatie in Broekhorn. Die nieuwe wijk ligt weliswaar in Heerhugowaard, maar aan de 'verkeerde' kant van de N242. De wijk heeft veel speeltuinen, maar geen school."

"Ouders willen met hun kroost die grote weg niet oversteken en de dichtstbijzijnde school in Heerhugowaard is ook niet om de hoek. Het ligt voor de hand dat zij naar Langedijk gaan. Maar zijn die scholen daar wel op berekend? Volgens de schooldirecteur van Het Mozaïek niet dus."

"Het lijkt wat ons betreft dan ook mis te gaan in de communicatie tussen de gemeente en de onderwijsinstellingen. En wij willen weten hoe het gemeentebestuur kijkt naar het plaatsen van kinderen op scholen buiten hun wijk bij gebrek aan ruimte." Want dat kinderen in de buurt van hun huis naar school kunnen is voor de VVD van groot belang.