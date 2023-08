Telstar-icoon Anass Najah kiest voor avontuur en vindt nieuwe club in Azerbeidzjan

Anass Najah vervolgt zijn voetbalcarrière bij Sabail FC in Azerbeidzjan. De 26-jarige middenvelder speelde afgelopen seizoen bij Telstar en heeft in het Aziatische land een contract voor één seizoen getekend.

Najah speelde twee periodes voor Telstar. De middenvelder kwam in 2017 voor het eerst bij de club uit Velsen-Zuid en bleef toen vier jaar lang. Daarna trok Najah naar Cyprus om te gaan spelen voor Akritas Chlorakas. Dit werd geen succes en dus keerde hij terug naar Telstar. In totaal speelde Najah 156 competitiewedstrijden voor de Witte Leeuwen.

Premier League

Aan het einde van vorig seizoen kondigde de geboren Utrechter aan om zijn contract bij Telstar niet te gaan verlengen. Najah ging op zoek naar een nieuwe uitdaging en heeft deze dus uiteindelijk gevonden in Azerbeidzjan. Zijn nieuwe club Sabail FC is gevestigd in de hoofdstad Bakoe en speelt in de hoogste divisie van het land, de Premier League. Afgelopen seizoen ontliep Saibal degradatie en werd het voorlaatste.