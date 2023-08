Internationale kattendag: dit zijn de bekendste katten van Hilversum

Het is internationale Katten-dag vandaag. Hilversum had jarenlang een ‘Bekende Kat’, Boris, de ziekenhuiskat. Hij is zelfs vereeuwigd in een standbeeld. Zijn roem is nog niet geëvenaard, welke kat kan in zijn voetsporen treden? Wat is de Bekendste Kat van Hilversum? NH Gooi deed een oproep op Facebook en de reacties stroomden binnen.