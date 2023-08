"Het was een kwestie van minuten", Volendams gezin ontsnapt ternauwernood aan Sloveens noodweer

Met een lege auto en zonder vouwwagen zijn Dick en Petra Kwakman en hun twee dochters van 9 en 13 jaar gisteravond teruggekomen uit Slovenië. "Ik zit hier in mijn winterkleding op de bank. Al onze zomerkleding en spullen zijn we kwijt, maar we zijn dankbaar dat we ongedeerd zijn", vertelt Petra die zich nog amper beseft wat haar gezin is overkomen.

"Het was al de hele nacht aan regenen en ik was ook wakker door de hevige regenval, maar ik had nooit gedacht dat die rivier zou overstromen. Rond uur of vier 's nachts zag ik rode lampen en gingen er sirenes af. Ik liep naar buiten en de buurman schreeuwde dat we weg moesten", vertelt ze.

Petra kampeerde met haar gezin in een vouwwagen op Camping Menina, die het afgelopen weekend ondergelopen is door de hevige overstromingen in het land. "Donderdag op vrijdag rond een uur of vier moesten we alles achterlaten", vertelt de Volendamse.

In pyjama rent het gezin naar de auto. "Het beekje, waar de kinderen tot hun voeten in konden, was al overgestroomd", vervolgt Petra haar verhaal van die helse nacht. Ze proberen met de auto weg te komen van de camping. "Zelfs het bruggetje over het slootje was al niet meer volledig te zien. Mijn man zag de reling en besluit om er toch overheen te rijden. Het autoalarm gaat af en wonder boven wonder komen we toch weg van de camping."

Opgevangen in school

Twee dagen lang wordt het gezin opgevangen in de lokale school. Petra: "We konden ook niet weg, de wegen waren dicht of weggespoeld. De mensen daar waren ontzettend behulpzaam, terwijl hun dorp ook getroffen was. We kregen soep en kleding, want we hebben niets mee kunnen nemen. Toen we van de camping vluchtten liepen we tegen het stromende water in. Het was een kwestie van minuten."

In de hoop iets terug te vinden, gaat het gezin zaterdag terug naar de camping. "Het was een ravage en er werden nog mensen gered uit bomen en van het dak van het toiletgebouw. Campingbaas Jure Kolenc heeft als laatste de camping verlaten en werd ook uit een boom gehaald, volgens mij." Nederlanders hebben een crowdfundingactie opgezet voor de camping, die al massaal gesteund wordt.

Het enige wat het gezin terugvindt is de onderkant van de vouwwagen, een kussen en een tafel. "Geen onderbroek, geen knuffel van de kinderen, echt helemaal niets. Gelukkig heb ik die nacht nog wel mijn handtas gepakt, maar dat was het."

Tekst gaat verder onder foto.