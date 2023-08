Man (27) die verdacht wordt van overrijden Kroatische Herni blijft vastzitten

De 27-jarige M.F. die verdacht wordt de Kroaat Herni Lukačević (54) te hebben gedood, blijft langer vastzitten. M.F. wordt ervan verdacht de Kroatische man te hebben overreden tijden een ruzie om drugs bij een loods in Medemblik vorig jaar september. In de loods werd toen duizend kilo cocaïne gevonden.

Was het een ongeluk of een geplande ontmoeting tussen criminelen? Dat was de vraag die gister in de rechtbank doorklonk. De advocaat van de 27-jarige M.F. verzocht om hem voorlopig vrij te laten, zodat hij bij zijn gezin kon zijn. Maar daar gaat de rechtbank niet in mee, blijkt vandaag.