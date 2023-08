Adopteer een duif of een pauw: Vogelasiel Naarden zoekt nieuwe eigenaren

Bij het vogelasiel in Naarden kun je allerlei vogels adopteren. Van duiven tot pauwen en van parkieten tot eenden; heel veel vogels die gevonden zijn of die zijn afgestaan zoeken een nieuw baasje die goed voor ze gaat zorgen. De adoptieprocedure is niet ingewikkeld en de kosten zijn niet hoog, maar er moet wel een 'match' zijn tussen de nieuwe eigenaar en de vogel.

Soms gebeurt het dat een eigenaar zijn valkparkiet of zebravink is kwijtgeraakt, doordat het kooitje én het raam per ongeluk open stonden en de vogel gevlogen is. En misschien vindt iemand anders de vogel terug in zijn tuin. Soms lukt het dan om het vogeltje te lokken en te vangen. Maar het kan ook zijn dat eigenaren niet meer voor hun vogel kunnen zorgen door leeftijd, verandering van gezinssamenstelling of bijvoorbeeld door allergieën en dan hun vogel afstaan.

Bonte verzameling

Deze gevonden vogels, soms gewond, of de vogels die worden afgestaan, worden naar het vogelasiel in Naarden gebracht. Daar worden ze door de betrokken medewerkers liefdevol verzorgd tot ze weer vrijgelaten kunnen worden of tot ze geadopteerd worden.

Het asiel herbergt momenteel een bonte verzameling aan gevederde vrienden: er zijn kanaries, parkieten, duiven en kwartels. Maar ook aan grotere vogels als pauwen en ooievaars wordt bescherming en onderdak geboden. Niet alle vogels worden trouwens ter adoptie aangeboden.