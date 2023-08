Lift kapot door koperdieven: verhuizing stelt de relatie van Svennie en Serge op de proef

Svennie Waanders uit Haarlem zit middenin een verhuizing die ze zich nog lang zal heugen. Doordat de lift in haar flat kapot is, moet ze al haar spullen van vijf hoog naar beneden sjouwen. De hulp van vrienden en het vooruitzicht te gaan samenwonen met haar vriend Serge verlicht het ongemak, maar het blijft een gedoe.

De verhuizing uitstellen totdat de lift is gerepareerd, is geen optie. Svennie moet voor het einde van de maand haar appartement op de Amsterdamsevaart hebben verlaten. Bovendien zit ze vast aan de schoolvakantie. De Haarlemse zit in het onderwijs en wordt over ruim twee weken weer voor de klas verwacht. "Dus het moet echt nú gebeuren."

Dieven

Dat de lift bij haar in de flat kapot is, komt doordat dieven de koperen draagbanden in de schacht hebben doorgeknipt en gestolen. Vastgoedbedrijf Rebo, eigenaar van haar huurflat, heeft een aantal trapliften geïnstalleerd. Maar daar heeft Svennie op dit moment niks aan. Sterker, ze staan alleen maar in de weg.

In gebreke

Svennie zegt sowieso weinig hulp te krijgen van Rebo. Ze heeft de woningverhuurder een aantal voorstellen gedaan waarmee het leed zou kunnen worden verlicht. Zo heeft ze voorgesteld op kosten van Rebo een professionele verhuizer aan het werk te zetten. Maar daar wil het bedrijf niet aan. Ze heeft meerdere mails gestuurd, maar er slechts één teruggehad. Daarin stond dat Rebo het vervelend vond en werk van zou maken van de reparatie van de lift. Maar er is nog steeds niks gebeurd. Svennie: "Ik vind echt dat ze in gebreke blijven."

Plaag

Schale troost is dat Svennie niet de enige is die slachtoffer is van de koperdieven. De politie heeft dertien aangiftes binnen van mensen in Haarlem die hetzelfde is overkomen. Het stelen van koperen draagbanden groeit langzamerhand uit tot een plaag. Op social media circuleren filmpjes van een man die zich voordoet als liftmonteur, maar in werkelijkheid een koperdief is. Toch is er nog steeds niemand aangehouden.

Samenwonen

De politie is terughoudend met het verstrekken van informatie over de vorderingen van het onderzoek. Een woordvoerder zegt alleen dat ze de zaak heel serieus nemen. "Dat geloof ik graag, maar ik heb daar niet zoveel aan", zegt Svennie, terwijl ze voor de zoveelste keer stoeit met een tafeltje. "De hoeveelste keer dit is dat ik naar beneden loop? Het is zo langzamerhand ontelbaar." En met een lach: "Het enige voordeel is dat ik geld voor de sportschool bespaar." Er is nóg een positieve gedachte die haar op de been houdt. Svennie verhuist om met haar vriend Serge te gaan samenwonen in Hoorn. "Een fijn vooruitzicht", noemt ze het.

Relatietest

De klus die ze op dit moment met Serge en een paar vrienden klaart, kan gerust worden gezien als relatietest. Een soort vuurdoop. "Nou, dat dat zit wel goed", zeggen ze in koor. "We slaan ons er aardig doorheen. Onze relatie blijkt tegen een stootje te kunnen, dus we hebben er alle vertrouwen in dat we een leuke tijd tegemoet gaan samen."

Vastgoedbedrijf Rebo, eigenaar van haar flat, was niet in staat te reageren.