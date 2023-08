Spoortunnel richting Javastraat in Amsterdam-Oost afgesloten voor auto's

Vanaf morgen is het voor het meeste gemotoriseerde verkeer niet meer mogelijk om vanaf de Eerste van Swindenstraat onder de spoortunnel door naar de Javastraat te rijden. De maatregel werd in 2022 ook al genomen en keert nu terug om de verkeersdrukte terug te dringen.

Auto's kunnen nog wel vanaf de Javastraat naar de Eerste van Swindenstraat rijden, maar andersom is dat vanaf dus niet meer het geval. Met de maatregel wil de gemeente de verkeersdrukte in de straat aanpakken.

Nu is de Javastraat 'de urban jungle van Oost', zegt stadsdeelbestuurder Rick Veermin. "Het is er druk en chaotisch. En daarom urgent om zo snel mogelijk nieuwe maatregelen door te voeren die de verkeersveiligheid verbeteren voor bewoners en winkelende publiek."

Volgens Vermin werd de afsluiting de vorig jaar zó positief ontvangen, dat ze nu permanent wordt ingevoerd. "De verkeersdrukte werd minder en dat zorgde voor minder chaotische en gevaarlijke situaties in de straat. Door deze maatregel nu in te voeren hoop ik dat de veiligheid en leefbaarheid in de straat snel verbetert."

Andere aanpassingen

De gemeente heeft daarnaast plannen om op het eerste deel van de Javastraat, tot aan het kruispunt met de Sumatrastraat, alleen eenrichtingsverkeer toe te laten.

Onder de brug worden morgen paaltjes geplaatst die het autoverkeer moeten tegenhouden. Er is een uitzondering gemaakt voor vrachtverkeer, die tussen 7.00 uur en 14.00 uur nog wel onder de brug door de Javastraat op mogen. Het stadsdeel laat weten dat de effecten hiervan worden geëvalueerd.

Het gaat om een tijdelijke uitzondering, die voorbij is wanneer de kruising Celebestraat-Zeeburgerdijk is aangepast, zodat de vrachtwagens daar kunnen keren.