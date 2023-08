Andijkse George (64) vermist, politie vraagt om tips

De politie meldt dat de 64-jarige man 189 cm lang is en donkerbruin/grijs haar en blauwe ogen heeft. De politie vraagt om informatie over zijn vermissing met hen te delen.

Zeilemaker is volgens de politie te herkennen aan 'een spijkerbroek, lange pijpen, en een zwart/donkerblauwe winterjas met capuchon'. Hij zou zich mogelijk verplaatsen op een bruin/paarse fiets. Op de achterkant van die fiets staat een afbeelding van de hond Takkie, uit de boeken van Jip en Janneke.

