Volautomatische parkeergarage boven metrostation Vijzelgracht over paar weken open

De Vijzelgrachtgarage in het centrum gaat na jaren van bouwwerkzaamheden eind augustus open. De garage, die bovenop het metrostation ligt, telt 270 parkeerplekken en zit op een heel andere manier in elkaar dan de meeste parkeergarages.

De parkeergarage is niet voor iedereen toegankelijk. Alleen autobezitters met een parkeervergunning die wonen of werken in de Leidse-, Spiegel-, Vijzelgracht-, Wetering-, Den Tex- of Amstelveldbuurt mogen hier parkeren.

Om de garage te bereiken moeten ze hun auto in een van de drie autoliften neerzetten en daarna uitstappen. De auto's worden daarna vanzelf naar beneden gebracht en in het juiste vak neergezet. Het bedrijf dat de parkeergarage bouwt legt in onderstaande video uit hoe dat werkt: