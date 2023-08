Zorgen over vermiste Alida (87): politie verspreidt foto

De politie is op zoek naar de 87-jarige Alida uit Zuid. Ze verliet haar woning aan de Haarlemmermeerstraat gisteravond en is nog steeds vermist.

De vermiste vrouw heeft een blanke huidskleur, is 1.70 meter lang, heeft een tenger poster en lang wit/blond haar, dat mogelijk opgestoken is. Ook heeft ze een pigmentachtige vlek op haar wang en een litteken op haar keel.

De zorgen over haar vermissing zijn groot omdat de vrouw lijdt aan dementie. De politie vraagt mensen die weten waar de vrouw is contact op te nemen via 0800-6070.