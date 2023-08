Verdachte QR-codes in Heerhugowaard blijken 'sociaal experiment' van YouTuber

In een YouTube-video die vandaag is verschenen, legt de man uit dat hij in totaal 400 brieven met QR-codes bij mensen door de bus heeft gedaan. Slechts een deel daarvan betrof de brief met de vermeende wraakporno, waarvoor mensen bij de politie aan de bel hadden getrokken.

In de video laat de filmer, bekend onder het alias 'SerpentGameplay', ook weten contact te hebben gehad met de politie over de briefjes en het experiment.

Bezorgde bewoners

De politie kreeg afgelopen week meerdere meldingen van bezorgde Heerhugowaarders, die de briefjes verdacht vonden. De politie zocht dan ook naar een 'verdacht duo' (de YouTuber en zijn cameraman of -vrouw), maar ging er al snel vanuit dat de vermeende wraakporno een verzonnen verhaal was.