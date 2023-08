Ouderen boos om vroege sluitingstijd buurthuis Kwakoe: "Zeven uur thuis, Sesamstraat kijken"

Gezellig een potje kaarten of domino aan tafel met leeftijdsgenoten. In buurthuis Kwakoe vlakbij de Amsterdamse poort in Zuidoost doen senioren dat graag, maar sinds januari sluiten de deuren van maandag tot en met donderdag om 19.00 uur en niet meer om 22.00 uur.

De vrijdagavond wordt een bingo of muziekavond georganiseerd en dan sluiten de deuren later op de avond. Maar de ouderen willen de regelmaat terug en iedere avond de mogelijkheid hebben om nog samen te komen. "Doordeweeks is het om zeven uur naar huis, Sesamstraat kijken", aldus bezoek Netly Groenbast. "Ik ben 65 en het lijkt mij hartstikke leuk als we weer de normale tijden terug kunnen krijgen dat je gezellig met elkaar een biertje, wijntje met elkaar kunt drinken of met elkaar kunt praten."

Ook Danny Tuinfort, die vaak activiteiten op de vrijdagavond organiseert, vindt de vroege sluitingstijd onbegrijpelijk. "Dit is flauwekul", zegt hij. "Dan moeten ze niet meer praten over hangouderen, want ze creëren het zelf. Ze creëren hangouderen, want die mensen willen lekker ontspannen, maar het stadsdeel wil het niet."

Gevecht

Toch ligt de situatie complexer, want de vroege sluitingstijd komt niet uit het niets. Onder andere een ruzie voor de deur die uitmondde in een gevecht, waarbij ook gestoken is, gaf aanleiding om in te grijpen. Al was er al langere tijd agressie en onrust volgens het stadsdeel. Programmabureau Amsterdam Zuidoost (PBAZO) heeft de verantwoordelijkheid over verschillende buurthuizen in Zuidoost en in samenspraak met politie en het stadsdeel is een gerichtere aanpak opgesteld om de zorgen die deze partijen hadden weg te nemen.