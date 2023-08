Volendamse Kees zamelt geld in voor camping Slovenië na verwoestend noodweer

De hevige regenval in het noorden van Slovenië heeft de vaste camping van de Volendamse Kees Zwarthoed compleet verwoest. Hij kan dat niet langer aanzien en komt nu in actie. "Alles daar is ondergelopen, ik heb zo met die eigenaren te doen."

Aangeleverde foto

Slovenië heeft sinds vorige week woensdag met extreme regenval te maken. Daarbij zijn twee Nederlanders (van 20 en 52 jaar oud) om het leven gekomen. Ook tienduizenden inwoners van het land hebben de afgelopen dagen zonder stroom gezeten door de storm. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde eerder al voor nog meer overstromingen en aardverschuivingen door de regenval. Er viel ondertussen vijftig tot honderd millimeter regen. Op sommige plekken zelfs tweehonderd millimeter. Camping weggespoeld Door het extreme weer zijn veel mensen van alles kwijtgeraakt: huizen en auto's spoelden weg. Ook campings zijn getroffen, waaronder 'Menina' in Varpolje, een plek in het noorden van het land waar de Volendamse Kees sinds jaar en dag op het campingterrein stond. Maar daar is weinig meer van over. De camping lijkt nu letterlijk weggespoeld. "Drijvende tenten, caravans en auto's", melden de geldinzamelaars, die zich 'twee Nederlandse studenten' noemen. Er is volgens hen niet veel meer over van alles wat er het erf stond. "Camping Menina's eigenaren Jure en Katja en hun team zijn al jaren zo ongelooflijk toegewijd aan het creëren van een unieke vakantie-ervaring voor elke gast. En nu is al hun werk binnen een dag weggespoeld." Als vriend onthaald Die emotionele oproep van de twee studenten krijgt veel bijval, waaronder bij de 58-jarige Kees Zwarthoed. De Volendammer ging daar vijf jaar achtereenvolgens naartoe, tot drie jaar geleden. "Dit is echt een familiecamping, voor jong en oud." Kees trok er altijd weken op met zijn vrouw, dochter en twee zonen.

"De sfeer wordt enorm bepaald door de eigenaren, twee energieke gastvrije mensen. Als je er eenmaal bent geweest, word je het volgende jaar als vriend onthaald", vervolgt Kees. "Ze leggen je er enorm in de watten. Dat dit hun moet overkomen. Van een klimbos op het terrein en het maken van wandeltochten tot mountainbiken en kanoën: alles trokken ze naar zich toe op die camping, geweldig!" 'Financiële aderlating' Maar dat alles is nu niet meer mogelijk. "Het is grotendeels weggespoeld", zegt Kees over zijn geliefde camping. "Veel auto's zijn ondergelopen, caravans en tenten zijn weggedreven. Heb zo met die eigenaren te doen. Dit is een enorme financiële aderlating voor hen. Want dit vakantieseizoen zijn ze sowieso al kwijt, laat staan de kostenpost van alles wat moet worden opgebouwd." Op sociale media verspreidt hij daarom de oproep, want 'dit kan echt niet langer', meent hij. "Het gaat als een lopend vuurtje, deze oproep, we vragen iedereen te doneren." Op moment van publicatie staat de opbrengst op iets meer dan zestienduizend euro.